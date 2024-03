Lluís Llach està "sospesant seriosament" presentar-se a les eleccions al Secretariat Nacional de l'ANC que tindran lloc el pròxim mes de maig. Així ho ha assegurat el cantautor aquest dimecres en una entrevista al diari 'El Punt Avui', on ha defensat que la seva "voluntat" és "mobilitzar i sacsejar" l'entitat sobiranista al costat d'altra gent.

De fet, Llach va signar el passat gener un manifest d'un centenar de crítics contra el projecte de llista cívica que defensa la direcció de Dolors Feliu. En aquest punt, ha criticat que la iniciativa –que s'està sotmetent a consulta a les bases—"compromet l'eina més important del país" per a "competir" amb la resta de partits independentistes.

"Quan no estàs d’acord, el que no s’ha de fer és marxar, que és el que ha fet molta gent de l’ANC, s’ha d’entrar i lluitar perquè sigui com tu penses que ha de ser", ha assegurat Lluís Llach en relació amb la seva intenció de presentar-se al Secretariat Nacional. Preguntat sobre si aspira a la presidència de l'entitat, el cantautor ha assenyalat que no és la "persona ideal" i que només ho valoraria "si la gent s'avé" a situar-lo en aquesta posició.