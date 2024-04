Quina malaltia té Julián Muñoz? Això és el que se sap

Julián Muñoz, exparella d'Isabel Pantoja, continua en estat "molt greu" tot i haver rebut l'alta hospitalària, a petició de la seva pròpia família. Qui va ser alcalde de Marbella, de 77 anys, ha estat ingressat durant més de dues setmanes a l'Hospital Universitari Costa del Sol, on ha estat acompanyat per la seva exdona Mayte Zaldívar i per les seves dues filles. El seu estat, assenyala l'entorn, és irreversible.

Problemes de cor

L'exedil va haver de ser ingressat a causa d'una insuficiència respiratòria. "Està malalt", comentava Elia, una de les seves filles, fa tot just uns dies. "Res de nou", aportava per la seva banda Zaldívar després de ser preguntada per la premsa rosa sobre la malaltia de Julián Muñoz. Són problemes de salut que s'afegeixen a un quadre ja de per si tocat pels problemes de cor.

I és que cal recordar que, per la seva malaltia coronària, Muñoz ha obtingut diverses vegades el tercer grau penitenciari. L'any 2021 va rebre la llibertat condicional per patir "una pluripatologia greu i incurable", a la qual s'hi afegeix l'afecció oftàlmica que ara pateix i que, també, sembla ser que és incurable.

Actualment, viu a la Costa del Sol amb les seves filles i els seus nets, alhora que manté una estreta relació amb Mayte Zaldívar malgrat les polèmiques que en el passat van protagonitzar pel 'cas Malaia'.