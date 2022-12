Qualsevol que tingui un dècim de la Grossa de Nadal, somia que li toqui el Gordo i fantasieja amb tot el que faria si resultés premiat. Guanyar la Loteria pot encegar més d’un i, per tant, és fonamental mantenir el cap a lloc i la ment freda abans de prendre decisions errònies que a la llarga poden passar factura.

Amb tal quantitat de diners, el més lògic és que el cos demani sortir a celebrar-ho. No obstant, s’aconsella guardar a lloc segur el dècim premiat i consultar amb experts els passos a seguir per cobrar el premi. Els consells més importants que segurament rebreu d’aquests professionals són els següents:

No perdre els papers. Es recomana agafar aire després de la notícia i assimilar el premi. Són molts els guanyadors de la loteria o de grans premis que acaben arruïnats. Per això, cal mantenir el cap fred i no deixar-se portar per compres compulsives que a llarg termini poden portar grans problemes. És necessari que els afortunats es parin a pensar i prenguin consciència de la importància de gestionar bé el premi. No revelar a tort i a dret el teu premi: Repartir el premi entre els més estimats és sens dubte un dels plaers més grans per als guanyadors de la Loteria, tot i que és convenient no revelar la quantitat exacta, per evitar malentesos o enveges. Mantenir la discreció és bàsic. Cal escollir bé les persones amb les quals es compartirà la notícia. El recomanable és dir-ho només a aquells que són d’absoluta confiança. No us precipiteu a deixar la feina: S’ha d’anar a la feina i intentar mantenir la calma. És important no donar gaires pistes sobre la quantia del teu premi. Us heu de donar un temps per reflexionar i pensar bé què fer amb el vostre futur després de resultar afavorit en el Sorteig de Nadal. Cobrar el premi en una entitat on no et coneguin: És millor que no acudeixis a cobrar el premi de la Loteria a la teva sucursal més pròxima. D’aquesta manera, serà més fàcil conservar el teu anonimat i evitar que tot el barri sàpiga que t’ha tocat el Gordo. Posa’t en mans d’experts per invertir el teu premi: Normalment moltes de les persones afortunades amb un premi tan elevat no tenen experiència al món de les finances, per la qual cosa és necessari comptar amb un bon assessor legal i fiscal que gestioni correctament el premi i així evitar disgustos.

Aprendre a gestionar els diners

I si us toqués un premi, ¿què faríeu amb els diners? El 41,5% dels espanyols ho tenen clar: dedicaria els diners a pagar deutes i tapar forats, segons una enquesta d’un comparador financer.

El nombre de persones que dedicarien el premi a resoldre els deutes (41,5%) ha crescut un 0,59%.

El segon destí més triat pels ciutadans per al premi de la loteria és la inversió en vivenda.

L’opció d’estalviar, aquest any guanya terreny a la inversió en vivenda. En el conjunt d’Espanya suposa el 19,2%, un 2,97% més que l’any passat.

Com invertir el premi de la Loteria de Nadal

Els premis de la Loteria de Nadal van des dels 6.000 euros del cinquè premi fins als 400.000 euros del primer premi (324.000 després d’impostos). Aquest any, tots els guanyadors d’un d’aquests premis s’emportaran més diners que l’any passat pel canvi de la tributació. Malgrat això, cal tenir present què fer en cas de ser un dels afortunats.

«La quantitat és la variable més important en tot premi i en la Loteria de Nadal no és una quantitat elevada que pugui retirar-nos tret que tingueu diversos dècims premiats. Els 324.000 euros del primer premi després d’abonar impostos en aquest 2022 ens permetran tenir un matalàs, fer alguna inversió, comprar una vivenda, però difícilment retirar-nos. Per això, pensem en aquests diners com un matalàs que, més enllà de donar-nos un caprici, ens ajudi a cobrir necessitats, com una vivenda o disminuir el nostre deute. Com més petit és el premi més s’utilitza el clàssic «tapar forats» i, al contrari, a més premi més opcions d’utilitzar part com inversió per aconseguir ingressos presents o futurs», explica Antonio Gallardo, expert financer d’iAhorro.com.