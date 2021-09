Les dificultats de les autoritats sanitàries per informar els veïns del Barri Antic i les Escodines fan que la taxa de vacunació estigui quatre punts per sota de la mitjana de Manresa. Una diferència que no passa inadvertida per a les autoritats sanitàries i per aquest motiu al principi d’agost ja van fer una campanya específica en aquests dos barris amb tríptics i cartells informatius en àrab, a més de català i castellà, perquè tots els habitants, independentment del seu origen, tinguessin l’opció d’assabentar-se que al barri hi hauria dues jornades de vacunació a l’espai de l’Anònima només per als residents.

En els barris que depenen del Centre d’Atenció Primària (CAP) del Barri Antic tenen la pauta completa el 71,23% dels usuaris, segons dades facilitades divendres per CatSalut, el que significa que està per sota del 75,34%, que és la mitjana de Manresa. La dada no és alarmant, segons CatSalut, i és lluny de les xifres del Raval de Barcelona, on, amb el 54% dels seus habitants amb la pauta completa, és el barri de Catalunya amb la taxa de vacunació més baixa. Tot que les xifres del CAP del Barri Antic no s’allunyen tant de la resta de centres de primària de la ciutat, les dades dibuixen diferències entre els diferents sectors de la capital del Bages.

El CAP del Barri Antic atén pacients d’aquest mateix barri, de les Escodines i de Sant Salvador de Guardiola. Segons dades de CatSalut, ja hi ha el 73,89% amb la primera dosi, cinc punts per sota de la mitjana de la ciutat, i el 63,09% amb la segona, mentre que en el conjunt de Manresa la xifra és del 66,65%. El percentatge de la pauta completa és més alta perquè hi ha usuaris que els han subministrat la Janssen, de la qual només cal una dosi per estar immunitzat, i d’altres només en necessitaven una després de passar la covid. En el CAP de Plaça Catalunya ja han vacunat amb pauta completa el 75,44% dels usuaris, en el de la Sagrada Família el 76,07% i en el de les Bases el 78,63%, segons dades facilitades divendres.

Per la idiosincràsia del Barri Antic i les Escodines, és difícil arribar a tota la població. Es tracta de les zones de Manresa amb la renda més baixa i on hi ha una escletxa digital, en comparació amb altres indrets de la ciutat, al tenir menys accés a Internet. Això se suma a les dificultats idiomàtiques d’alguns veïns, que provenen d’altres països i hi ha casos específics que no dominen suficientment el català o el castellà.

Estudiar la població i actuar

Aquesta setmana és l’última que estan oberts els punts massius de vacunació, com el del Palau Firal de Manresa, però fonts de CatSalut apunten que encara que romanguessin oberts més temps no arribarien a la població que encara no ha estat vacunada. A partir d’ara hi haurà un canvi d’estratègia i les autoritats sanitàries estudiaran detingudament les bosses de població on hi ha menys vacunats per esbrinar-ne les similituds i fer campanyes molt concretes per arribar a tota la gent que no té les dosis. A part de Manresa, a la regió sanitària central hi ha altres barris i poblacions als que els professionals mèdics observen amb deteniment, sobretot als municipis osonencs de Manlleu i Vic.

En el cas de Manresa, per arribar amb més facilitat als usuaris del Barri Antic i les Escodines, es va avisar fa dos mesos a Sor Lucia, que a través del Banc dels Aliments coneix a moltes de les persones que hi viuen, per dur-hi a terme una campanya informativa i facilitar la vacunació dos dies concrets a l’Anònima. Llavors es van mobilitzar 130 voluntaris. Una vacunació per a la inclusió total en aquests sectors de la ciutat.

Una acció que va servir per incrementar la xifra d’immunitzats amb la Janssen, d’una sola dosi, tot i que, segons Sor Lucía, esperaven que pel recinte del barri hi passessin més veïns.