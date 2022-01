L’Espai Jove Joan Amades de Manresa ofereix un espai d’estudi per als joves de la ciutat que ho necessitin. Cada tarda de dilluns a divendres de 16 a 19 h es posa a disposició de totes les persones joves un espai per estudiar, per fer deures, treballs en grup o individuals, llegir, etc.

S’ofereixen taules grans, wifi gratuït, espais per connectar el portàtil, ordinadors per fer treballs. També s’ofereix suport puntual de les dinamitzadores de l’Oficina Jove del Bages, per resoldre possibles dubtes, i també suport en l’escaneig de documents, acompanyament en l’enviament de documentació, etc. Aquest servei és gratuït i d’entrada lliure sense cita prèvia. Amb aquest servei es vol incentivar l’estudi dels joves de la ciutat a espais acollidors i amb les condicions adequades, complementaris als que s’ofereixen ja a les diferents biblioteques de la ciutat. Es requereix l’ús de mascareta i gel hidroalcohòlic a l’entrada, i també se segueixen les mesures preventives de ventilació i control de nombre de persones a les taules disponibles. Per qualsevol dubte també es pot contactar amb l’Oficina Jove del Bages a bages@oficinajove.cat o al telèfon 676 66 41 42.