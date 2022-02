La Fira de l’Aixada de Manresa retornarà enguany als carrers i places del Centre Històric després que el 2021 no es pogués celebrar a causa de la pandèmia. Ho farà, a més, carregada de novetats, coincidint amb el seu 25è aniversari. La seva celebració obligarà a tallar al trànsit un elevat nombre de carrers i places. En aquest article t'expliquem totes les afectacions a la mobilitat que ha previst l'Ajuntament de Manresa.

Segons el consistori, els talls a la circulació aniran des de les 9 h del matí d’aquest divendres fins a la mitjanit de diumenge.

El primer tram afectat per la fira de l'aixada serà el tram entre la carretera de Vic i la plaça Infants, a la Muralla del Carme, on es tallarà el trànsit de vehicles a partir de divendres 25 de febrer a les 9 h. Es mantindrà, però, l’accés i sortida de vehicles al pàrquing Puigmercadal i l'accés de vehicles a la plaça Infants pel carrer Infants des de la carretera de Vic. Per altra banda, s’anul·larà la parada de transport públic interurbà “Plaça Europa”.

A partir de les 16 h del mateix divendres, els carrers del Centre Històric que quedaran tallats seran:

Carrer Joc de la Pilota

Carrer Sobrerroca

Carrer Cap del Rec

Plaça del Carme

Baixada del Carme

Carrer del Carme

Passatge dels Amics

Plaça Milcentenari – Carrer Puigmercadal

Plaça Ignasi Malalt

Plaça Major – Carrer Amigant – Baixada dels Jueus

Carrer Pedregar

Carrer Sant Miquel

Baixada de La Seu

Baixada del Pòpul

Carrer Vilanova

Plaça Gispert

Carrer Cirera

Plana de l’Om

Carrer Infants

Accés al carrer Santa Llúcia des de plaça Sant Ignasi

Carrer de Sant Andreu

Plaça del Mercat

Pel que fa als usuaris de guals que es trobin en els vials afectats pels talls de trànsit, a la Muralla del Carme, plaça Infants, carrer Joc de la Pilota, plaça del Carme, carrer Cirera, i plaça Gispert:

- El divendres 25 de febrer hauran de sortir abans de les 14 h i podran tornar a accedir-hi a partir de les 22 h (de les 16 h a les 22 h no es podrà accedir ni sortir dels guals).

- El dissabte 26 i diumenge 27 de febrer hauran de sortir abans de les 10 h i podran tornar a accedir-hi a partir de les 22 h (de les 10 h a les 22 h no es podrà accedir ni sortir dels guals).

Els usuaris de guals ubicats en el carrer Sobrerroca, plaça Major, plaça Sant Ignasi Malalt i Baixada del Pòpul:

- El divendres 25 de febrer hauran de sortir abans de les 16 h i podran tornar a accedir-hi a partir de diumenge 27 de febrer a les 24 h (de les 16 h a les 24 h de divendres a diumenge no es podrà accedir ni sortir dels guals).

- Els usuaris dels guals situats a:

Carrers Dama, Llussà i Puigterrà de Dalt : accediran pel carrer Sant Salvador i sortiran pel carrer Flors de Maig

: accediran pel carrer Sant Salvador i sortiran pel carrer Flors de Maig Carrer Pedregar : accediran i sortiran pels carrers Nou i Metge Planas

: accediran i sortiran pels carrers Nou i Metge Planas Carrer Talamanca : accediran i sortiran pel passeig de la República

: accediran i sortiran pel passeig de la República Carrer Vallfonollosa : accediran i sortiran per la plaça d’en Creus

: accediran i sortiran per la plaça d’en Creus Carrers Santa Llúcia, Codinella i Galceran Andreu : accediran i sortiran per la plaça Sant Ignasi

: accediran i sortiran per la plaça Sant Ignasi Carrer Vilanova: accediran i sortiran per passeig de la República

L’estacionament regulat zona blava de Muralla del Carme, solars del carrer de la Dama i la zona verda de plaça Milcentenari no serà operativa.

Amb motiu de la prohibició d’estacionament a plaça Milcentenari, els acreditats a estacionar en zona verda que utilitzen habitualment aquest aparcament podran estacionar a la resta de zones verdes del Centre Històric – Sector A i als solars del carrer de la Dama accedint pel carrer Sant Salvador i sortint per carrer Flors de Maig

El servei de transport públic urbà Bus Manresa reforçarà el servei del diumenge 27 de febrer en la línia LF (L 6 i L7) de manera que passarà un bus cada 30’.