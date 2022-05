L’Ajuntament de Manresa rebrà 291.079,54 euros provinents de la convocatòria dels fons europeus Next Generation del 2021 corresponent a les subvencions destinades a la transformació digital i la modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació I Resiliència (PRTR) de l’estat espanyol.

El Ministeri de Política Territorial va publicar divendres passat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la resolució del passat 18 de maig per la qual atorga 89,4 milions d’euros d’aquests fons europeus a més de 300 projectes presentats per 145 municipis de tot l’estat que tenen més de 50.000 habitants o són capitals de província.

En el cas de Manresa, el Ministeri ha aprovat els dos projectes presentats en aquesta convocatòria per a la implantació de sistemes per reforçar la ciberseguretat (202.063,77 euros) i per crear llocs de treball intel·ligents de nova generació (89.015,77 euros), que hauran d’estar enllestits durant aquest mateix any.

El primer projecte preveu el desenvolupament de sistemes per garantir la seguretat de les infraestructures tecnològiques, comunicacions i serveis digitals municipals. El segon contempla la implantació d’escriptoris virtuals i la configuració d’un nou sistema de correu per afavorir la mobilitat del personal i millorar els sistemes de teletreball.