En marxa el primer bloc a Manresa de pisos cooperatius

Després de quatre setmanes d’obres, el solar municipal on s’alçarà el primer bloc d’habitatges cooperatius de Manresa presenta l’aspecte dels somnis que es materialitzen.

El futur bloc l’impulsa la Cooperativa d’habitatges La Raval i tindrà espais privats i comunitaris pensats per posar en pràctica un model de cures, criança i suport mutu entre els habitants dels divuit habitatges.

Més enllà de l’espai físic, el repte és formar una comunitat en la qual els veïns siguin companys que puguin arribar a ser considerats com a familiars amb lligams afectius. Segons la cooperativa, «el model de convivència que perseguim vol situar el grup de veïns i veïnes a cobrir-nos les necessitats d’ajuda mútua que antigament cobria la família integrada per diferents generacions».

Consideren que el model de cohabitatge generarà un espai per a la transformació personal i social on les persones assumeixin la responsabilitat de tenir-se cura mútuament.

La Raval va signar amb l’Ajuntament de Manresa un contracte de cessió d’ús del solar per 75 anys prorrogables. Per tant, els cooperativistes poden viure a La Raval durant el temps que ho vulguin sense poder llogar ni vendre cap dels habitatges, ja que els pisos són de la cooperativa i, per tant, no hi ha possibilitat d’especular. Aquest model permet generar habitatge assequible i oferir estabilitat i flexibilitat, a la vegada que possibilita generar comunitat i optimitzar serveis amb la creació d’espais d’utilització comunitària.