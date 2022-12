Dos dels tres accidents mortals que hi ha hagut aquest cap de setmana a les carreteres catalanes han passat a la Catalunya central. Des de l’inici del pont de la Puríssima ja hi ha hagut tres persones mortes, el que eleva a 152 els morts per accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya des de principis d’any.

Quan faltaven pocs minuts per a les 5 de la matinada de diumenge hi va haver un accident mortal a la carrereta BV-2242 a l’altura del punt quilomètric 3,5 a Piera, comarca de l’Anoia. Per causes que s’estan investigant, un turisme va sortir de la via. Com a conseqüència de l’accident, va morir la passatgera de davant del vehicle. Es tracta d’una jove de 18 anys, L.F.Q., veïna de la mateixa població de Piera. La conductora va resultar ferida menys greu i va ser traslladada a l’Hospital d’Igualada. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís de l’accident a les 04.48. Es van activar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions de Bombers i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La tercera víctima del cap de setmana va ser el conductor d’un vehicle implicat en un xoc frontal a la carretera C-59, a Palau-solità i Plegamans, al Vallès Oriental. El mort és un home de 29 anys, A.A.V., veí de Caldes de Montbui. Quatre persones més van resultar ferides menys greus. Dues van ser traslladades a l’Hospital de Mollet, una al de Granollers i la darrera a Sabadell. La primera víctima va ser una dona de 57 anys veïna de Barcelona, conductora d’un dels quatre vehicles implicats en un accident dissabte a la tarda a la C-55, al terme de Cardona. Quatre persones van resultar ferides, dues de menys greus i dues de lleus. Van ser traslladades a Sant Joan de Déu. A la C-55 hi ha hagut el cap de setmana tres accidents més sense conseqüències greus i a causa de sortides de la via. Un a Sant Mateu, un a Callús i un a Manresa.