El Grup Pessebrístic de Manresa prepara la 23a edició del pessebre monumental amb una notícia bona i una de dolenta. La bona, és que el pessebre que s’inaugurarà el proper dissabte 17 de desembre, que protagonitzaran les muntanyes i el monestir de Montserrat, serà el més gran que han fet mai fins ara. La dolenta és que podria ser el darrer pessebre que fan perquè la casa on hi ha el taller on el preparen durant tot l’any ha estat posada en venda, de manera que és molt probable que hi tinguin els dies comptats i es quedin sense seu.

Francesc Villegas, president del Grup Pessebrístic de Manresa i vicepresident de la Federació Catalana de Pessebristes, destaca que el pessebre d’enguany «és el més gran que s’ha fet a Manresa». Ocuparà la paret situada al fons de l’Espai7 del Centre Cultural el Casino de banda a banda i des del terra fins al sostre. Són 7 metres d’amplada, als quals cal sumar-n’hi 2 més a banda i banda i 2,40 d’alçada. Tot aquest espai l'omplirà una reproducció de les muntanyes de Montserrat, que acolliran en unes cavitats les diferents escenes del pessebre: el naixement, els pastorets, els Reis d’Orient... No s’acaba aquí. Davant per davant, amb un espai entremig per on passarà la gent, hi haurà una maqueta de tot el complex del monestir. Per poder-ho admirar, els visitants faran el recorregut començant per un extrem i sortint per l'altre. Villegas comenta que al monestir no hi faltarà res: el tren cremallera, la cistella, l'aparcament... «Serà com mirar-lo des d'un avió».

Destaca que «és una idea que fa molt temps que tenia Miquel Sensada» i en posa de relleu la feinada que ha suposat fer-la realitat. La direcció del pessebre monumental és de Jordi Muro i la coordinació de Jaume Larroya. Salvador Mallofré ha fet la part elèctrica, com la il·luminació de totes les finestres del monestir i l’efecte rere les muntanyes perquè es faci de dia i de nit. La fusteria és obra de Domènec Forn i també hi han participat Claudi Casasayas, Ignasi Segon i José Vázquez. Tots ells són membres de l’entitat, que també aportarà a l’exposició una vintena de diorames.

10.000 visitants al pessebre de l'any passat

L’edició de l’any passat, que feia un recorregut per la vida de sant Ignasi de Loiola fins a la seva arribada i estada a Manresa, amb els espais ignasians que el van acollir a la capital del Bages, va rebre 10.000 visitants. Villegas recorda que encara hi havia restriccions per la covid i que, per tant, enguany serà la primera edició que el pessebre es podrà visitar amb normalitat des del 2019. Amb tot, en l’acte d’inauguració, el dissabte 17, a 2/4 de 8 del vespre, no es farà cap piscolabis perquè «cada any hi passen entre 400 i 500 persones i volem evitar els amuntegaments. No volem forçar la màquina». Es podrà visitar fins al 8 de gener.

Una tradició que perilla

El fet que les persones que mantenen viu el pessebre monumental es vagin fent grans i que, per tant, el Grup Pessebrístic de Manresa hagi anat perdent integrants amb els anys, no és l’únic perill per a la continuïtat d’aquesta tradició nadalenca. Villegas explica que el local on munten el pessebre a partir del mes de gener i durant tot l’any els el deixa un matrimoni amic vinculat a l’entitat. Un d’ells va traspassar i han sabut que la casa on hi ha aquest local l’han posat a la venda. Recorda que «des de quatre regidors enrere ja he anat demanant a l’Ajuntament si ens pot aconseguir un espai per poder-hi treballar». Ara també ha escrit una carta a l’alcalde Marc Aloy i a la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, amb la mateixa finalitat.

Alerta que si perden el taller actual, el d’enguany podria ser el darrer pessebre monumental que fan perquè, per treballar-hi, els cal un espai on poder tenir el material. Haver-lo de muntar en un lloc diferent d’on s’exposa ja és un inconvenient a l’hora de traslladar-lo. Enguany, per exemple, portaran les peces amb un camió fins al Casino perquè, degut a l’alçada que tenen, no les hi poden dur amb una furgoneta.