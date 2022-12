1.100 nens fan cagar el tió gegant solidari

El tió gegant solidari ha estat l’indubtable protagonista de la Fira de Santa Llúcia de Manresa. Durant els dos dies que ha durat la fira, vora 1.100 infants han fet cagar el tió i han rebut una bossa de dolços cadascun a canvi.

Tal com explicava ahir Xavier Vera, membre de l’associació d’amics de la Fira de Santa Llúcia, ha estat un tió solidari perquè «els diners recaptats amb el preu simbòlic d’un euro que s’havia de pagar per participar-hi aniran a fins benèfics». La majoria es destinarà per a La Marató de TV3, que se celebrarà diumenge que ve.

Un altre dels atractius de la fira que ha ajudat a aplegar diners per a La Marató ha estat el Photocall, que tenia un cost de tres euros i estava inspirat en la pel·lícula Plácido, que es va rodar a Manresa ara fa seixanta-un anys.

Les actuacions de dansa i música també van ser grans atractius per anar a la fira. Dissabte hi va haver una exhibició de hip-hop a càrrec de l’escola de dansa Julieta Soler i un espectacle de percussió a càrrec de Batrakes.

Ahir diumenge va actuar el grup de dansa Cor de Catalunya. Mònica Clarena, la directora i una de les coreògrafes, assegurava que «els dansaires sempre tenen moltes ganes de ballar a Manresa perquè és molt agraït».

Un dels balls que més va destacar de l’actuació va ser una dansa tradicional catalana: el ball de les faixes. Segons explicava Clarena, es tracta d’una adaptació del ball tradicional, amb tres ballarins. «És una coreografia molt divertida que guardem com un tresor». En aquesta adaptació hi van participar dos homes que entrelligaven les seves faixes per captar l’atenció de la tercera dansaire implicada en el ball.

Per a l’associació d’amics de la Fira de Santa Llúcia és «fonamental» incloure actuacions d’entitats manresanes per «fer pinya».

Els tallers nadalencs organitzats pel CAE i Xarranca van tenir molt bona acollida entre els més petits de la casa. En total, es van fer tres tallers, dos de pintar cares, dissabte, i un de postals nadalenques, diumenge al matí.

Segons fonts de l’organització, en total van passar-hi prop de 800 infants d’entre tres i dotze anys.

Les actuacions i activitats infantils no es traslladaran aquest dimarts, dia de Santa Llúcia, a la Baixada de la Seu, mentre que sí que ho faran algunes de les parades que aquest cap de setmana han omplert la plaça Major de la capital del Bages.