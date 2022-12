Les joguines no s’han salvat de l’encariment de preus generalitzat i això va obligar la majoria de famílies a planificar quants diners gastarien per Nadal i Reis.

Una bona part dels compradors entrevistats han optat per fer una despesa pràcticament idèntica a la de l’any passat, però la mateixa quantitat de diners els han permès comprar menys joguets.

La joguina que havia de tenir tant sí com no el fill petit de Johnny Cugat era un cotxe de policia teledirigit. Aquest any, la família no ha fixat un pressupost límit, però té previst fer una despesa similar a la del Nadal passat. «Gastaré el mateix, però no podré comprar tant com l’any passat», lamentava.

A la família de la Visi Romero només hi ha una nena de tres anys, que és la seva neta. La forma en què s’han organitzat ha sigut que cadascun dels membres de la família compraria regals pel valor de 30 euros, aproximadament. Romero busca «joguines que siguin educatives i que es puguin fer servir durant bastant temps». Tot i això, els pares de la criatura se n’encarreguen dels regals més grans, com la bicicleta que hi havia en primera posició de la carta als Reis.

Xavi Nogueras és un pare de família amb dos nens i està relaxat amb el tema dels regals de les festes nadalenques pels seus fills perquè l’única cosa material que van demanar van ser jocs de taula, en concret el Monopoly i el Twister. Nogueras creu que els jocs de taula són un «gran encert» perquè són una manera de «regalar temps de qualitat amb la família». No obstant això, el que més ha triomfat en les peticions de regals nadalencs dels fills de Nogueras van ser les activitats a l’aire lliure com excursions.

Àngel Toribio explicava que el pressupost pels regals del Tió ha estat entre els 100 i els 150 euros pels dos fills. Tanmateix, subratllava que «per Reis gastem més o menys el doble que per Nadal perquè és quan fem els regals més grans».

Com molts infants aquest Nadal, un dels fills de Toribio va demanar una bicicleta, que suposa una despesa considerable per l’economia familiar. «Fa dies que comparem establiments i més o menys els preus són igual a totes les botigues» afirmava.

També s’havien plantejat comprar-la de segona mà a través de les aplicacions en línia com Wallapop, però assegura que «per la diferència de preu val més la pena comprar-ne una de nova».

Tot i que la filla de nou anys de Josep Oliva no ha demanat cap joguina en concret per Nadal, la família ha fet una previsió de despesa d’uns 100 euros aproximadament, per repartir entre el Tió, els Reis i l’aniversari, que també és a finals de desembre. «Busco joguines amb les quals hi pugui jugar més d’una vegada i no se n’avorreixi, perquè, si no, són diners llençats», deia.

El pressupost límit de Vanessa Casas pels regals de Nadal del seu fill és de 150 euros, que és més o menys el mateix que l’any passat. Trencant amb la tendència d’aquest any, la joguina que més va demanar el fill de Casas els dies d’abans de Nadal va ser un robot teledirigit, que la mare estava tenint dificultats per trobar. Per Casas, «és important explicar als nens que aquest any potser tenen menys regals per Reis perquè no els arribi de sorpresa».

A casa d’Alfons Vilatersana tots els adults van molt enfeinats i aquest fet va impedir que poguessin posar-se d’acord respecte de la despesa que es faria per comprar els regals de Nadal dels fills, que tenen tres i cinc anys. «De totes les coses que ens van demanar els nens, anirem a buscar el que trobem que sigui més raonable pel que fa a la relació del preu amb el nombre de vegades que faran servir la joguina», deia, divertit.

En el cas de Laura Pérez té dos fills de cinc i vuit anys i té previst gastar 50 euros en cadascun sumant els regals del Tió i els dels Reis. Pérez és mestra de primària i una de les característiques que busca en les joguines és que siguin educatives.

«Regalaré al petit l’espasa làser que em va demanar, però m’agradaria que la resta de regals de Nadal fossin alguna cosa més educativa que també els pugui entretenir, com els jocs de construcció o jocs de taula que es puguin fer en família», afirmava, mentre buscava joguines.

Teresa Anfrunts no ha fixat un pressupost per aquest any perquè «els nens a qui he de regalar són de 2 i 3 anys i només són dos». Anfrunts explicava que pels seus nets ha escollit les joguines que li han semblat «més adients per l’edat». Per sobre de tot, volia que fossin «joguines didàctiques» que fomentessin la creativitat dels infants i ajudessin a «desenvolupar les seves capacitats cognitives».

Tot i que Joan Balaguer no va fixar un pressupost pels regals de Nadal de la seva filla de sis anys, assegurava que la despesa ha estat «molt similar a la de l’any passat».

Una de les poques coses que la filla de Balaguer va demanar per Nadal va ser un joc que consisteix a fer una poció màgica i d’allà en surt una nina. Tanmateix, el pare dubtava entre si comprar o no el joc «no sé si ho comprarem perquè costa 100 euros i a més, em sembla que és una joguina que només li farà gràcia un dia» detallava.

Jordi Mas va anar a una botiga de joguines de Manresa per comprar regals pels seus nebots sense una idea clara del que es volia gastar perquè fa temps que viu a l’estranger i no sap com estan els preus a Catalunya. Una altra de les complicacions afegides que Mas va tenir és que no tenia clar que comprar perquè «d’un any a l’altre els canvien molt els gustos i vaig una mica perdut», confessava.

La previsió de Rosa Montseny és gastar uns 400 euros pels regals de Nadal i Reis dels seus tres fills de cinc, set i nou anys. «De tota la llista que ens fan, anem a buscar el que els hi fa més il·lusió i algun joc que sigui més educatiu, sobretot de cara al més petit», explicava.