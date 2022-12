La comunitat de Sant Egidi de Manresa convoca, com cada any, el dia 1 de gener una concentració per la pau.

La comunitat de Sant Egidi vol començar l'any reforçant la voluntat de pau i recordant totes les terres que sofreixen per la guerra i el terrorisme. Per clamar per la pau a Ucraïna i arreu del món, convoquen una concentració per la pau a Manresa, amb motiu de la Jornada mundial per la pau. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Plana de l'Om. Tothom hi és convidat.