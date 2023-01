Manresa En Comú Podem organitza pel pròxim dimarts 10 de gener un acte sobre Salut.

Hi participarà el portaveu d'En Comú Podem a la comissió de Salut del Parlament de Catalunya, David Cid. També hi prendrà part la infermera d'Atenció Primària, Laura Oliva, i la candidata a l'alcaldia per Manresa En Comú Podem, Ana Querol.

L'acte se celebrarà a 2/4 de 7 de la tarda al local de la formació, al carrer mossèn Jacint Verdaguer, 21 de Manresa.