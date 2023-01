La Fundació Athaia, Sant Andreu Salut i la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) haurien de ser al nucli dur del projecte que ha de convertir Fàbrica Nova en un nou campus universitari de la UPC i un pol de coneixement. És la proposta que aquest dimecres al migdia ha fet pública el Partit dels Socialistes de Manresa.

Ho ha anunciat el candidat a l’alcaldia dels socialistes i portaveu del Grup Municipal Socialista, Anjo Valentí. Considera que el projecte, per la seva importància i dimensió urbanística, estratègica i econòmica – el pressupost inicial és de 40 milions- hauria d’implicar el principal teixit socioeconòmic de la ciutat.

L’Ajuntament ha de liderar la iniciativa, com fins ara, i la UPC pilotar-la. Però calen complicitats, consideren els socialistes. Althaia, Sant Andreu i la FUB haurien de ser cooperadors necessaris, segons Valentí. Per la seva expertesa i perquè són tres institucions capdavanteres en salut i també en formació universitària, i recerca i noves tecnologies. Ha destacat que les tres institucions ja treballen en projectes en comú com l’institut de recerca IRIS de la Catalunya central.

El PSC ha expressat el seu parer als directors generals de les tres institucions. No han dit que sí, però tampoc que no, afirma Valentí. A més a més es dona la circumstància que l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, presideix el patronat de totes tres fundacions. «Això és positiu i important», considera. «L’alcalde pot tenir incidència per fer de mitjancer i cercar la seva implicació».

Segons els socialistes, no tan sols sumarien en l’àmbit del coneixement, sinó que també podrien aportar recursos econòmics o ser un pol d’atracció per atreure diners i «generar capital per començar a endegar el projecte financer de Fàbrica Nova».

Valentí ha recordat que el nou campus i el pol de coneixement ja compta amb 10 milions dels Pressupostos Generals de l’Estat. L’Ajuntament n’hi ha destinat 12 per comprar la nau i les finques del costat, i compta que la Generalitat hi farà una aportació important. «En cas contrari no s’entendria».

Ha expressat, això, sí, la seva preocupació perquè l’Ajuntament encara no ha adjudicat el projecte per redactar la proposta de rehabilitació i consolidació de la nau de Fàbrica Nova. «Cal el projecte per tramitar els 10 milions», ha advertit. El novembre el govern va anunciar que l’adjudicació era imminent.

Els socialistes han elaborat un document on es resumeix la seva proposta d’ampliar els actors implicats amb Fàbrica Nova que s’ha fet arribar als directors generals d’Althaia, Sant Andreu Salut i la Fundació Universitària. També a l’alcalde, Marc Aloy, i al director de la UPC a Manresa, Pere Palà.