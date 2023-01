Els Pastorets d’Els Carlins preveuen fer el ple en les cinc funcions

La temporada d’Els Pastorets a la sala Els Carlins de Manresa ha superat les expectatives dels seus responsables. Tal com ha explicat Imma Torrecillas, coordinadora del muntatge, s’han omplert les funcions que se n’han fet els dies 26 de desembre, 1 de gener i ahir, 6 de gener, i també és previst omplir les que tindran lloc avui i demà. En total, a manca de tenir els números definitius, és previst que hi passin 1.750 persones.

Torrecillas comenta que és possible que fins i tot superin en espectadors les temporades en què han fet sis funcions enlloc de les cinc d’enguany. En les representacions fetes fins ara, a banda d’omplir la platea, amb aforament per a 300 persones, fins i tot ha calgut posar gent a l’amfiteatre.

Quan van fer la roda de premsa de presentació, els responsables del muntatge, que és Patrimoni Immaterial de Manresa, van fer una crida a la ciutadania a no deixar perdre la tradició d’anar a veure Els Pastorets per Nadal. Sigui pel que sigui, remarca Torrecillas, la gent ha respost. A banda d’aquesta crida, ho atribueix a les ganes de tots plegats per recuperar la normalitat, si bé Els Pastorets dels Carlins, encara que amb restriccions, no s’han deixat de fer durant els dos anys forts de pandèmia. Un altre motiu que esgrimeix és que és un espectacle que any rere any inclou novetats, ja sigui en l’elenc o bé tècniques, que el fan molt viu. En darrer lloc hi ha l’estrena, enguany, d’un cartell anunciador molt vistós, pràcticament de pel·lícula, que segur que ha cridat l’atenció a més d’una persona i l’ha animat a anar-hi. L’autor és el fotògraf Joan Locubiche. Les entrades es poden comprar a entrades.elscarlins.cat.