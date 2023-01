L’Ajuntament de Manresa ha aprovat en Junta de Govern les bases per al concurs destinat a triar l'equip d'arquitectes que haurà de redactar el projecte d’itinerari de vianants entre la Font de Fans i la Creu del Tort, que permetrà recuperar el recorregut ignasià entre el Pont Vell i el Pou de Llum i obrir una nova mirada de la ciutat cap a la Vall del Paradís i Montserrat, connectant el parc del Cardener amb Santa Clara, al barri de les Escodines.

El concurs es farà a dues voltes. La primera volta és oberta a tots els estudis d’arquitectes, que hauran de presentar dos projectes executats dels quals siguin autors i que incloguin accessos de vianants singulars. La data límit per presentar-ho és el 24 de gener. Dels equips que s’hagin presentat a la primera volta, se n’escolliran 5, que són els que passaran a la segona volta, on hauran de presentar una proposta de criteris per definir el projecte, una proposta de procediment d’execució de l’escala prevista i una oferta econòmica dels honoraris tècnics. D’aquesta segona volta, en sortirà l’equip guanyador, que s’encarregarà de redactar el projecte d’escala i mirador i que haurà de tenir llest a l’estiu.

L’equip redactor haurà de tenir en compte la proposta que el 2018 l’Ajuntament de Manresa va pactar amb veïns del sector, el Centre d’Estudis del Bages i l’Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines, encaminada a resoldre la connexió entre la Creu del Tort i el camí de la Font de Fans, que arrenca a pocs metres del Pont Vell i discorre pel costat del torrent del Tort.

Actualment, aquest camí acaba en un punt mort, sota una de les balmes de les Escodines. La proposta planteja enllaçar aquest punt amb la Creu del Tort i dibuixa un nou mirador sobre l’anomenada Vall del Paradís.

13 metres de desnivell

La connexió entre el punt superior i inferior de la balma es durà a terme a través d’una escala que salvarà els 13 metres de desnivell existents. Un element que recordarà l’escala que ja hi havia hagut des de principis del segle XX, quan es va construir la línia de Ferrocarrils.

L’escala desembocarà, en el punt superior, en una plataforma-mirador i, des d’aquí l’itinerari pujarà cap a la font i la Creu del Tort. Podeu veure els detalls de la proposta en aquest document.

Per a poder fer realitat el projecte, l’Ajuntament de Manresa ja va signar un conveni amb els propietaris de les dues finques afectades a la part superior de la balma i va aprovar per Ple la modificació pertinent del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Es tracta d’un projecte reivindicat pels veïns i veïnes des de fa més de 20 anys. Per part de l’Ajuntament, es van treballar diverses propostes des de l’any 2008, però no van obtenir el consens necessari. Va ser la que es va presentar el 2018, finalment, la que va posar totes les parts implicades d’acord.

Millora del patrimoni vinculat al Camí Ignasià

A partir de l’estiu, amb el projecte ja redactat, es procedirà a la contractació de les obres, que ja disposen de finançament. Tal com es va explicar, el projecte compta amb una subvenció de 2,7 milions d’euros dels fons europeus Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), per millorar el patrimoni històric d’ús turístic vinculat al Camí Ignasià. Dels 2,7 milions d’euros, 350.000 euros es destinaran a la construcció d’aquest itinerari, que ha d’enllaçar el Camí de la Font de Fans amb la Creu del Tort.