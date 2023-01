El dilluns 16, el dimecres 17 i el dijous 18 el Banc de Sang de Manresa organitza una marató de donacions.

Forma part de la Marató de Donants de Sang de Catalunya. La voluntat és remuntar les donacions i restablir les reserves de sang que s’han vist afectades per les festivitats de Nadal, i aquest any, especialment, per l’augment de casos de grip.

Per trencar aquesta tendència a la baixa i animar més persones a donar sang, el dia 16, 18 i 19 de gener el Banc de Sang de Manresa recuperarà un to festiu.

Al llarg d’aquests dies, s’espera que més de 10.000 persones vinguin a donar als principals hospitals catalans i a les més de 60 campanyes mòbils repartides per tot el territori.

Sota el lema "Donar sang sona bé" es vol animar més persones a fer aquest acte bonic, solidari, generós i altruista.

A través d’àudios de cares conegudes, com la Judit Mascó, Tomàs Molina o Jordi Sanchez, entre altres; de persones que han necessitat sang i d'implicades en la donació volem omplir les converses de missatges d'ànim per donar sang.

Tractament de càncer

3 de cada 10 transfusions de sang que requereixen els pacients són per a tractaments de càncer. De fet, aquest tipus de malalties són les que més sang consumeixen, per davant de les malalties de l’aparell digestiu, com hemorràgies intestinals, i la salut cardiovascular, com els infarts.

Horari Banc de Sang de Manresa

Recordem que el Banc de Sang de Manresa obrim els dilluns, dimecres i dijous de 9h a 20h. Ens podeu trobar a la planta – 1 (espai exterior) de l’Hospital Sant Joan de Deu de Manresa. Recomanem demanar cita prèvia a clicant aquí.