La Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts ha fet públics aquest dissabte els Premis Fava de Cacau, una distinció a les cinquanta millors pastisseries de Catalunya. Els tres guardons més destacats d'aquesta edició han estat per la Pastisseria Escribà, distingida com la Més innovadora; la Confiteria Padreny, que ha rebut el títol de Més valor històric; i El Cigne, que ha guanyat el premi al Dolç més singular. La pastisseria Gil de Llívia ha estat escollida com la millor del Pirineu.

La pastisseria El Cigne de Manresa ha rebut la distinció del dolç més singular pel seu producte. Ho han fet per les ametlles de la llum, una creació reinventada pels mestres pastissers de la ciutat per adaptar-lo als gustos del segle XXI.

En l'àmbit territorial, la pastisseria Hofmann de Barcelona ha estat distingida com la millor de les comarques barcelonines. L'esdeveniment pastisser, que va començar divendres i acabarà aquest diumenge, està considerat un dels millors del món i s'integra en la 39a Mostra Comercial, Agrícola i Gastronòmica.

La Fava de Cacau de les comarques del Penedès ha recaigut en L'Obrador del Vendrell. De les comarques de la Catalunya Central s'ha distingit El Carme de Vic. A les comarques gironines el guardó ha estat per la a pastisseria Tornés de Girona. La Pastisseria Cal Jan de Torredembarra ha rebut el premi a la millor pastisseria del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Ponent s'ha distingit amb la Fava de Cacau l'establiment Tugues de Lleida. I la pastisseria Gil de Llívia ha estat premiada com la millor del Pirineu.

La Pastisseria Escribà (de Barcelona) ha estat distingida com la més innovadora perquè "en els seus més de 116 anys d'història, sempre s'ha caracteritzat per entendre la pastisseria d'una manera transgressora i trencadora, sense oblidar les tradicions dolces arrelades a la nostra cultura". La Confiteria Padreny (Reus) ha estat premiada com la pastisseria amb més valor històric. L'establiment va ser fundat el 1815 i actualment és gestionat per la sisena generació. Se li ha reconegut "l'elaboració artesanal i tradicional de productes dolços i salats, així com la innovació constant sense perdre la tradició que tant els caracteritza".

Els Guardons Fava de Cacau – Sant Vicenç dels Horts han comptat amb un jurat coordinat per l'especialista Marc Balaguer i integrat per professionals de reconegut prestigi que no disposen de pastisseria en propietat.

La Mostra Internacional de Pastisseria del 2023 també ha acollit la primera convocatòria del concurs d'escoles de pastisseries de Catalunya, que es va celebrar divendres i que va tenir l'Institut Dertosa (Tortosa) com la primera classificada, seguida d'ESHOB (Barcelona) i l'Institut Martí Dot (Sant Feliu de Llobregat).

Durant tot el cap de setmana, Sant Vicenç dels Horts ha esdevingut la capital internacional de la pastisseria. Les demostracions de pastissers arribats de diferents països (Itàlia, Portugal, Armènia i Equador, a més dels catalans i de la resta d'Espanya) han atret un nombrós públic a la carpa de la Mostra, situada a la plaça de la Vila i que va comptar amb Lluc Crusellas, World Chocolate Masters 2022, durant l'acte inaugural. Aquest diumenge es faran les darreres sessions, tant al matí com a la tarda.