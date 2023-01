El Partit Popular intentarà recuperar la representació al ple de l'Ajuntament de Manresa que va perdre a les eleccions del 2015. Ho farà amb Josep Lluís Javaloyes, que avui compleix 63 anys, el novè alcaldable que surt a escena a la capital del Bages.

La candidatura de Josep Lluís Javaloyes té algunes particularitats. Ell és germà gran de Xavier Javaloyes, el polític que va ser la cara visible dels populars durant quatre mandats municipals consecutius a Manresa.

Quan el 2015 la llista del PP va ser encapçalada pel també regidor Domingo Beltrán els vents de la política inflaven ja les veles de la revolta independentista i no va aconseguir representació. El 2019 el PP tampoc va obtenir cap regidor amb la candidatura encapçalada per l'exregidor Joan Comas.

Josep Lluís Javaloyes ha estat tres cops alcaldable popular a Sant Joan de Vilatorrada. Va ser regidor 8 anys del 2011 al 2019 i a la darrera cita electoral no va aconseguir els sufragis suficients per continuar al consistori.

Ara serà alcaldable per Manresa en el que considera que és una evolució normal tenint en compta que és un manresà resident des de fa molts anys a Sant Joan. A més deixa clar que la direcció del partit "m'ha donat aquesta oportunitat i estic encantat d'assumir el repte i contribuir a tirar endavant" la revifalla del partit a la capital del Bages i al conjunt de la comarca.

Assegura que el seu programa se sustentarà en tres pilars bàsics. Un primer apartat és l'economia "reduint i congelant impostos i, encara que tenim molt clar que sense diners ni recursos no es pot activar una ciutat com Manresa, la veritat és que pujant els impostos no és el camí per generar riquesa".

Un segon apartat serà "l'àmbit social i relacionat amb les persones, cultura i educació". I el tercer i darrer apartat seria el de mobilitat i seguretat, "apuntant al incivisme, la inseguretat ciutadana i les ocupacions il·legals i conflictives".

Assegura que "crearem una oficina d'antiocupació per ajudar propietaris i veïns afectats".

Novena candidatura

Aquesta és la novena candidatura confirmada amb aspiracions d’entrar al consistori. ERC i Junts governen en coalició des del gener del 2016, fruit d’un acord entre CDC i ERC, mentre que en l’actual mandat l’acord ha estat entre ERC i Junts, amb el primer any d'alcaldia per als postconvergents i els altres tres per als republicans. L’actual alcalde, Marc Aloy, opta a la reelecció per part d’ERC, mentre que Junts aposta per l'exregidor d'Urbanisme Ramon Bacardit.

El PSC també canvia de candidat, i ara tindrà Anjo Valentí de cap de cartell, mentre que Fem Manresa torna a confiar en Roser Alegre com a alcaldable i C’s revalida l’aposta per Andrés Rojo.

A banda dels partits que actualment ja tenen representació, també opten a l’alcaldia Ana Querol, de Manresa en Comú Podem; Joan Vila, d'Impulsem Manresa; i Sergi Perramon, del Front Nacional de Catalunya (FNC).

Si totes aquestes formacions aconseguissin prou vots per tenir representants, les 25 cadires de regidor haurien d'estar més repartides, la qual cosa també permetria configurar noves aliances de govern.