Fa quinze anys que Ana Lesen està vinculada amb el carrer Sant Miquel, hi ha tingut dues botigues de treballs manuals. Actualment hi té la Teranyina, on, a part de vendre materials, també fa tallers de brodats i costura. Ara liquida el que té perquè es jubilarà aquest any.

Pensa que el carrer ha perdut encant des que vostè va arribar? Moltíssim. Jo venia de Barcelona i en arribar a Manresa em vaig enamorar del carrer Sant Miquel, ara em fa llàstima. Quin creu que és el problema del carrer Sant Miquel? Penso que és pel fet que l’Ajuntament ens ha deixat una mica de banda, però també hem de tenir en compte que la gent és cada vegada menys cívica. Per exemple, si un gos orina, arriba a tot el carrer perquè fa pendent. Per què es dona aquesta situació? Perquè l’ambient que hi ha aquí no és el que trobaries a la vora d’un ajuntament, es correspon més amb el dels afores de la ciutat. Crec que la immigració també ha ajudat a arribar a aquest punt. Jo per exemple vinc de fora, però m’he interessat a adaptar-me a l’entorn, ara veig molts estrangers que no fan res per ser part de la comunitat. Què passarà amb aquest local quan vostè es jubili? Ara ja estic liquidant tot el que em queda i, quan marxi, l’establiment se’l quedarà la Montse, que té l’herboristeria. Em quedo tranquil·la perquè sé que aquest no serà un local abandonat més del carrer. Per què hi ha tants locals buits? Perquè des de l’administració no s’incentiva a emprendre negocis aquí i els preus dels lloguers són molt elevats.