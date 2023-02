Carme Boix Bernat, va celebrar aquest dimarts els seus cent anys amb un berenar a la plaça Major i una ballada i audició de sardanes.

Va ser una festa sorpresa que li va preparar la seva família i que va comptar, també, amb l’homenatge que li va retre l’Ajuntament de Manresa. L’alcalde, Marc Aloy, li va lliurar un obsequi i un ram de flors en nom del consistori i de la ciutat.

La festa va aplegar desenes de persones entre familiars, veïns i amics.

Carme Boix Bernat va néixer el 14 de febrer del 1923 a Montsó, Osca.

Filla d’Antoni Boix Bamala i d’Agustina Bernat Llanas, amb només quinze dies va arribar a Manresa amb els seus pares i amb el seu germà gran Agustí.

Es van instal·lar a la porteria de l’edifici de cal Sitges del passeig de Pere III de Manresa. I al cap de 5 anys la família es van traslladar al número 15 de la plaça Major de Manresa, on va viure fins a l’any 1997.

Actualment, conviu amb la seva germana Dolors al carrer del Bruc, i tenen cura d’ella els seus 7 nebots, les seves respectives parelles i la seva altra germana Maria Teresa.

L’homenatge es va celebrar a la plaça Major, on va viure la major part de la seva vida, va ser un acte emotiu, preparat per la seva família, que va consistir en un berenar i una ballada de sardanes, amenitzada per la Cobla la Principal d’Olot.

Boix va treballar durant 52 anys a l’empresa Ortopèdia i Cirurgia del carrer Flors de Maig. La seva gran afició ha estat fer de cosidora i va ser la modista particular de tota la família.