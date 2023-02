Manresa ha entrat de ple en la celebració de la Festa de la Llum 2023. Aquest matí, el Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa s’ha omplert per acollir el pregó infantil. Enguany ha estat protagonitzat per una cinquantena d’alumnes i de 5è i 6è de primària de l’escola Pare Algué.

Han apostat per una representació teatral en nou actes per evocar els fets i els personatges principals de la història de la construcció de la Séquia i el Misteri de la Llum. Amb la representació, els joves han donat veu als consellers de la ciutat al segle XIV: Jaume d’Arters, Bernat de Sallent, Pere Vilella, Bernat de Castellbell, Berenguer Canet, Jaume Amergós, a l’arquitecte Guillem Catà, al bisbe Galceran Sacosta, al rei Pere III i al bisbe Ricomà.

La proposta teatralitzada s’ha fet de forma distesa i didàctica i, alhora, divertida, amb alguns tocs d’humor als diàlegs dels protagonistes històrics. S’han fet servir expressions de l’argot més actual, vinculat a les noves tecnologies (videotrucades, brainstorming o doble Check) o el futbol (farem una Séquia més top que la final de la Champions o Guillem Catà, el Messi dels arquitectes).

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha fet el parlament de cloenda. Ha felicitat els joves per “aquest pregó amb tocs d’humor” que ha repassat la història de la construcció de la Séquia. Ha recordat que que “l’aigua és un bé escàs i no en podem fer un mal ús. És important que tots siguem responsables i prenguem mesures per no consumir més aigua de la que necessitem”. Ha afegit que com els nostres avantpassats “hem de treballar plegats per trobar solucions als problemes de la ciutat”. Finalment, ha agraït que “escampeu aquest missatge que ens transmet la història, perquè els i els joves sou el present i també el nostre futur”.

També hi ha participat Jaume Cots Sarrate, en representació del Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques, entitat administradora de la Festa de la Llum d’enguany, i que commemora els 700 anys de la seva fundació. Cots Sarrate ha reivindicat l’ofici de paleta i els ha animat a aprendre aquest ofici “de futur”, tan necessari per construir i remodelar els edificis.

Posteriorment, a la Sala de Columnes, dos alumnes de l’escola Pare Algué –Janat Boulharche (5è) i Aya El Fadiili (6è)-, en representació dels seus i les seves companyes, han signat en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament.

Aquest divendres a les 7 de la tarda el constructor Agustí Cots pronunciarà el pregó institucional de la Llum 2023.