El setembre del 2021 els dos únics germans de l’Orde de Sant Joan de Déu que hi havia a l’hospital de Manresa van deixar el centre després de pràcticament 90 anys de servei a la comunitat. Va ser l’orde qui va crear, el 1932, l’Hospital de Sant Joan de Déu que amb el temps ha evolucionat, s’ha adaptat i ha crescut fins arribar a ser el que és actualment.

En un acte senzill, sense solemnitats afegides, de retrobament i amb alguna dosi d’emocions, la Fundació Althaia ha volgut reconèixer, aquest dijous, la tasca assistencial i social que ha realitzat la institució religiosa al llarg d’aquests 90 anys a Manresa.

Ho ha fet amb parlaments d’agraïment i amb la inauguració d’una exposició permanent que es pot contemplar al vestíbul de la planta -1 de l’hospital, la de consultes externes. S’hi pot veure l’evolució de l’hospital des del 1932, quan es va obrir per atendre bàsicament nens afectats de tuberculosi, fins ara.

A l’hora dels parlaments, el director general d’Althaia, Manel Jovells, ha ressaltat que «és bo que la gent sàpiga la història de l’hospital si no volem perdre la nostre identitat». Ha ressaltat, així mateix, que el vincle amb l’Orde de Sant Joan de Déu es mantindrà a través del nou Consell Consultiu de la fundació. «Tanquem un cercle i en comencem un altre. Si sabem d’on venim i estem convençuts del que som podrem afrontar el futur amb més fortalesa».

També ha parlat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Ha dit que l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa no forma part tan sols de la història de la ciutat sinó també de «moltes vides». Ha destacat el «llegat» que ha deixat l’orde religiosa, tot i que «el fil conductor no es talla sinó que continua amb nous vincles i podrà continuar aportant la seva saviesa i expertesa».

Un dels convidats a la jornada ha sigut el Primer Conseller General de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, Quim Erra. Pel càrrec viu i treballa a Roma. Ha estat estretament vinculat a Sant Joan de Déu de Manresa, on ha presidit durant anys el comitè executiu de l’hospital.

Erra ha començat el seu parlament donant les gràcies «no per protocol, sinó perquè és un sentiment que tenim tots. I els germans que som aquí també». A la seva intervenció ha volgut remarcar la necessitat de fer equip, treballar en xarxa i sumar per arribar a objectius com el de l’actual Sant Joan de Déu. «No és Lurdes, però és un petit miracle».

Respecte la sortida de l’orde de Sant Joan de Déu ha tibat d’humor. «Ara no està de moda fer-se germà i ens hem de reorganitzar». A l’acte hi ha assistit el provincial de l’orde, José Luís Fonseca, i germans que havien viscut a l’hospital com Santi Ruiz, Joan Manel Quilabert, Jesús Pineda i Miguel Martín.