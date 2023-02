La Fira de l’Aixada viu aquest diumenge l’últim dia del seu viatge cap a la Manresa medieval. Ha començat amb el cel ennuvolat, fred i l’amenaça de pluja i fins i tot de neu. Però cap el migdia s’ha anat aclarint i ha acabat sortint el sol, el que ha afavorit que la gent s’escapés fins el Centre Històric per reviure la ciutat del segle XIV. Alguns amb paraigües per si de cas.

Com ja és habitual la plaça Major i el seu entorn, el carrer Sobrerroca, el Sant Miquel -per on és difícil fins i tot passar en certs moments- són els punts qaue acaparen més l’atenció dels visitants.

Sense oblidar nous espais com el Jardí dels Jueus que s’ha instal·lat al solar que hi ha darrere l’edifici de l’Ajuntament, precisament on hi havia el call jueu de Manresa els segles XIII i XVI. Set segles després ha tornat a reviure.

També s’ha recuperat la plaça Milcentenari. És on hi havien d’anar les aus rapinyaires, un dels reclams de la fira. La grip aviar, però, ha fet que l’espectacle s’ajornés. A la Milcentenari hi ha representacions teatrals i de dansa, i també activitats infantils i familiars.

La plaça Gispert és un altre dels espais que s’han volgut potenciar amb la presència d’un campament víking i un taller de fusta, a part d’actuacions dels espectacles itinerants.

Un d’aquests espectacles que té més requesta és el que el grup l’Espantalll protagonitza a l'edifici Amigant, tocant al Sant Miquel. Es tracta d’una obra d’humor curta, dura uns 15 minuts, durant la qual una família de Castella amb molts títols i pocs diners, i una de Manresa, amb pocs títols i molts diners, concerta un matrimoni. Els espectadors són els convidats, i només assistint a la representació es pot saber com acaba tot. Això sí, tothom surt rient i felicitant els actors.

L’Aixada infantil de la Plana de l’Om també és un dels espais que rep més visites, dels més concorreguts de la fira. Hi ha tallers de tota mena: maquillatge, per fer peces medievals o escuts.

Aquest vespre, a 2/4 de 8, hi haurà un dels espectacles centrals de la fira: la visita del bisbe de Vic Galceran Sacosta, que es trobarà amb el rei Pere III i la reina Maria de Navarra, per posar punt i final al conflicte de la Séquia. Serà, també, la clausura d’una fira que ha tingut el favor del públic.