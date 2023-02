Manresa tindrà una ordenança que permetrà multar per malbaratar aigua

L’Ajuntament de Manresa redactarà i aplicarà, a proposta de Fem Manresa, una ordenança que permetrà sancionar aquelles persones que facin un ús indegut de l’aigua. Fins ara no es podien aplicar sancions municipals per aquest concepte.

Segons va explicar el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, en el darrer ple municipal, «el règim sancionador vol perseguir les males conductes i serà adaptable a cadascuna de les fases de la situació de sequera».

Huguet va afirmar que «quan no s’estigui en fase de sequera les multes seran molt baixes o inexistents», però si la situació és d’emergència les sancions seran «molt més altes i per molts més temes».

Així que hi haurà una modulació del tipus de multes i els imports, la qual cosa «no vol dir que no haguem de revertir o anar a corregir tots els mals usos que es fan, fins i tot, quan no hi ha situació de sequera», va afegir.

La moció aprovada afirma que s’iniciaran els tràmits per crear l’ordenança per a l’estalvi d’aigua «en el menor període de temps possible». A instàncies de l’equip de govern també es ve afegir com acord que l’alcalde dictarà un ban per demanar la col·laboració de la ciutadania per fer front a la sequera i oferir consells i recomanacions per tal que faci un ús responsable de l’aigua.

La moció afirma que ja existeix una proposta de pla d’emergència en situacions de sequera, que data de desembre de 2021, elaborat conjuntament per Aigües de Manresa i l’Ajuntament que està pendent d’aprovació definitiva de l’Agència Catalana de l’Aigua i que contempla que «s’elaborarà una ordenança municipal d’estalvi d’aigua on quedin recollides totes aquelles mesures destinades a reduir la demanda en funció de cada estat de sequera»,

Abstenció del PSC

Els regidors socialistes es van abstenir en l’aprovació de la moció. El portaveu socialista, Anjo Valentí, va recordar que una ordenança implica un règim sancionador i el seu grup considerava més encertat millorar els mecanismes de control de l’aigua que posar multes.

Des del seu punt de vista caldria prioritzar mesures concretes com fer front amb immediatesa a qualsevol fuita, la revisió dels sistemes d’abastament per aforament -les populars plomes- i ampliar la capacitat de monitoritzar i controlar els consums d’aigua a l’agricultura i en els horts urbans estenent la instal·lació de comptadors d’aigua arreu «per tenir un coneixement fiable i àgil».

Valentí va afirmar que mentre amb la construcció de la Séquia van aconseguir superar una situació de desabastiment amb esforç i enginy, ara «alguns quan hi ha sequera es queden mirant el cel a veure si plou».

Va afegir que fa anys que es pateixen cíclicament sequeres. Per tant, el problema no es la sequera sinó com es gestiona l’aigua i que això cal afrontar-lo «amb un veritable pacte no de ciutat sinó de país».

Des del seu punt de vista, la solució passa per infraestructures, solidaritat entre conques hídriques i capacitat de pacte. «No pot ser que avui parlem de xarxes interconnectades telemàtiques i Catalunya no tingui interconnectades en alta les xarxes d’aigua".

El problema, per tant, no es conjuntural sinó estructural "més de qualitat i de garantia de subministrament que de quantitat».