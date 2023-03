«El més complex és encaixar la gent amb les necessitats d’organització»

Alba Vidal (Manresa, 1998) és el primer any que treballa al Parc de la Séquia i el primer que s’ha encarregat de buscar voluntaris a la Transéquia amb l’ajuda d’altres àrees. A Balsareny diu que els voluntaris ja ho són de tota la vida, igual que a Sallent; a Sant Fruitós és bàsica l’entitat Posa’t en marxa i, a Santpedor, el centre excursionista. A Manresa «és on s’han de tocar més tecles»: instituts, entitats, patrocinadors... Assegura que «el més complex ha estat fer encaixar les preferències de la gent amb les necessitats d’organització» i que «al final et quadrin els números».