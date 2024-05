La Punk-Trail de Sant Joan va superar el seu rècord amb 5,5 tones i 80 quilos de roba esportiva

Sant Joan de Vilatorrada va acollir amb èxit rotund la cinquena edició de la Punk-Trail, una prova no competitiva i solidària en què van participar unes 400 persones. Organitzada per l'Associació Flipats de l'Esport i la Gresca, amb la col·laboració d'un gran nombre de voluntaris, va recollir 5,5 tones d'aliments, superant en una tona els de l'any passat. A més, també es van donar més de 80 quilos de roba esportiva per a donar-li una segona vida dins del projecte No Trace, de la marca esportiva Nnormal, de Kilian Jornet.

La Punk-Trail és una cursa apta per a tothom, amb un circuit exigent per a aquells que busquin un repte, tot i que la prioritat és la de passar-ho bé. Així, hi ha dos recorreguts, un de 17 quilòmetres i 900 metres de desnivell positiu i un segon de 13 quilòmetres i 400 metres de desnivell. Durant el recorregut, a més, hi ha moments lúdics amb inflables i moments de diversió per als més grans i els més petits.

L'activitat va començar al pati de l'Escola de Música, al Mas de Sant Joan, i va fer un recorregut pels carrers del municipi abans d'anar cap al Collbaix.

Els aliments es van destinar al Rebost, un projecte de Creu Roja que pretén donar resposta a situacions d'emergència social mitjançant la distribució d'ajuda alimentària. A Sant Joan hi té un punt de recollida d'aliments i es nodreix amb l'activitat d'institucions, donatius d'empreses i el suport del comerç local.

Pel que fa al projecte No Trace, és una iniciativa que impulsa el reciclatge de la roba i, com el seu nom indica, treballa per no deixar una empremta humana, i sovint perniciosa, en el nostre planeta.