El tren i la música protagonitzen una nova edició de la Fira del Vapor de Sant Vicenç

Sant Vicenç acull, aquest cap de setmana, la setzena edició de la Fira del Vapor. Sota el lema «Sons del Passat, vibracions de Futur», el certamen recrearà la vida quotidiana a la població del Bages sud entre 1868 i 1923, quan el ferrocarril i el batec de les fàbriques tèxtils anaven amb vapor. En aquesta ocasió, la fira commemora el centenari de l’arribada dels Ferrocarrils Catalans al municipi i el bicentenari del naixement d’Anselm Clavé. Al voltant d’aquestes dues efemèrides girarà la festa, que tindrà més d’una cinquantena d’activitats.

Enguany els assistents a la Fira del Vapor tindran l’oportunitat d’explorar les connexions entre els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la figura de l’il·lustre Anselm Clavé, un dels referents culturals més importants de la història santvicentina. La música i l’esperit progressista de la figura de Josep Anselm Clavé va revolucionar la vida social i cultural de moltes poblacions catalanes, entre les quals Sant Vicenç de Castellet amb la fundació, el 1887, de la Societat Coral Estrella. D’altra banda, el 1924 el municipi rebia un nou impuls territorial que l’ajudaria al creixement demogràfic i industrial d’aquell moment: l’arribada dels Ferrocarrils Catalans. Aquests dos fets, que van ser claus pel progrés municipal, centren l’edició d’enguany de la fira.

En aquest sentit, el regidor de Festes, Pau Polo, destaca la temàtica diferent que té cada any el certamen, amb «la idea que sigui no només una fira, sinó que aporti alguna cosa més a la cultura de Sant Vicenç». Per aquest motiu, diu, «cada any s’encarrega a un historiador que analitzi l’efemèride i això ens aporta referents històrics i documentació». És el cas de l’arribada dels Ferrocarrils de la Generalitat fa un segle, que el van convertir en un poble privilegiat amb dues línies de tren amb parada al municipi.

L’estació del 1924

Al voltant d’aquest centenari del tren giraran les representacions històriques d’enguany. En el marc de l’ambientació de la fira, es podrà veure una reproducció de l’estació de tren del 1924, a la plaça Clavé, i la recreació d’una andana de tren amb la seva taquilla, a la plaça de l’Ajuntament.

En la mateixa línia, el municipi ha aprofitat també la celebració de l’Any Clavé, per part de la Generalitat de Catalunya, per incorporar-lo a la fira tenint en compte que el músic, activista i polític català és, segons Polo, «un referent al poble i volíem donar-li el protagonisme que es mereix». En aquest sentit, destaca que el 1920 es va inaugurar, amb la participació de més de mil cantaires, la font i el monument a Clavé a la plaça que porta el seu nom i a Sant Vicenç «hi ha l’única escultura de Clavé de cos sencer de Catalunya».

Quatre exposicions

La Fira del Vapor comptarà amb quatre exposicions relacionades amb les temàtiques d’enguany. La primera sobre «Cent anys de via estreta a Sant Vicenç de Castellet. Una vila ferroviària», a càrrec de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Relacionades amb el tren també es podran veure la mostra «Maquetes modulars ferroviàries escala HO. Circulacions i material històric» i una altra sobre «Maquetisme», a càrrec de J. Trullàs. Per la seva banda, el teatre Societat Coral l’Estrella, el «Coro», acollirà la mostra «Clavé al cor».

Durant tot el cap de setmana, els visitants podran fer un viatge en el temps, gaudint de més d’una cinquantena d’activitats per a tots els públics. A banda de les quatre exposicions, hi haurà concursos (de fotografia, de vestits d’època i d’Instagram), tallers, jocs infantils, el mercat d'artesans i concerts.

La fira donarà el tret de sortida aquest dijous, a 2/4 de 8 del vespre, amb la xerrada «Cent anys de Ferrocarrils Catalans» i acabarà diumenge, també a 2/4 de 8 del vespre, amb l’espectacle «Jardins d’Euterpe», un homenatge a Josep Anselm Clavé amb la Coral Escriny, l’Esbart Manresà i Vivina Salisi.