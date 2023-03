«La meva feina és una mica de bomber, d’anar apagant focs»

«La meva tasca és anar acompanyant les comissions perquè el dia de la Transéquia no quedi ningú despenjat. És una mica una feina de bomber, d’anar apagant focs», explica Laia Muns (Castelltallat, 1977), directora de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia. De petita havia fet la Transéquia amb els seus pares i, després, amb bici. Ara, la viu des del centre de control al parc de l’Agulla. D’aquests anys té molt viu el record d’una senyora «que era a Sant Iscle i no podia arribar a l’Agulla perquè estava molt malalta. Cada any hi havia participat i potser aquell era l’últim».