El festival de jocs de taula Tast de Jocs va aplegar més de 1.500 persones al Centre Cultural el Casino de Manresa durant el cap de setmana en la seva 13a edició. Al llarg de divuit hores, petits i grans van acudir a les sales d’exposicions per descobrir i gaudir dels més de 400 jocs de taula.

Van fer de dinamitzadors membres del CAE i del Club del Joc, alumnes del grau ASCT del Guillem Catà, voluntaris d’Ampans, i alumnes del Pius Font i Quer (servei comunitari) per orientar els participants en la tria de jocs i ensenyar el seu funcionament a les persones que no els coneixen.

Potenciar el català

El Centre de Normalització Lingüística Montserrat va participar al llarg del matí de diumenge amb el joc ‘La fallera calavera’ amb la finalitat de potenciar la llengua catalana en l’àmbit dels jocs de taula i el lleure en el marc del programa JugaJoc.

L’exposició situada a l’entrada de la sala principal del Tast de Jocs va incloure plafons informatius per donar a conèixer la tasca del Club del Joc i, també, un ‘Mapa Lúdic’ de la Catalunya Central per difondre el treball de foment del Joc educatiu, tant des del CAE com d’altres entitats i grups del territori.

El Club del Joc del CAE segueix ara la seva programació habitual amb les Nits del Joc, cada dijous a partir de les 21h a la cafeteria El Graner (C/Sobrerroca, 14).