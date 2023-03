L'alcaldable socialista, Anjo Valentí, considera "greu" que s'estigui distribuint a Manresa el butlletí municipal l'Apuntador conjuntament amb propaganda electoral d'ERC.

El PSC ho qualifica com "una altra passada de frenada de l'alcalde de Manresa", Marc Aloy.

Per a l'alcaldable socialista no és admissible "posar al mateix temps a la bústia o passar per sota la porta l'Apuntador de l'Ajuntament de Manresa i la propaganda electoral d'Esquerra Republicana". I, a més, "amb la mateixa mida, forma de capçalera i tipus de paper".

Valentí assegura que el PSC espera "ordres immediates a la distribuïdora d'aturar una de les trameses" i que la distribució es faci per separat "encara que només sigui amb 24 hores de diferència".

Denúncia a la junta electoral?

D'altra banda, l'excap de files socialista Felip González ha assegurat en un tuit que "No és la primera vegada. Veureu com justificaran que és una coincidència no volguda de l'empresa distribuïdora de la publicitat. #MatarMensajero. Una vegada fins i tot m'ho puc creure, dues ja és massa coincidència. Massa aviat hauríem d'anar a la Junta electoral no?"

Assegura que en plena pandèmia va arribar a les llars informació de l'Ajuntament a la ciutadania conjuntament amb el butlletí d'ERC.