Una precampanya amb molts decibels

El dilluns 3 d’abril s’entrarà ja d’una forma oficial en període electoral. Es publica el decret de convocatòria de les eleccions municipals que a patir de l’endemà, 4 d’abril, entrarà en vigor amb la seva publicació al BOE. La, per dir-ho d’alguna forma, precampanya electoral ha tingut un to més aviat de tanteig, però no ha estat exempt de retrets públics que s’han anat aguditzat els últims dies i que ha anat pujant de decibels, el que dona pistes de com pot ser la campanya. Tensa.

Retrets, sobretot, entre les candidatures d’Esquerra i de Junts, que es dona el cas que han estat socis de govern els últims tres mandats. Aquest últim amb Marc Aloy (ERC) d’alcalde els tres darrers anys. Junts estrena candida a l’alcaldia, Ramon Bacardit. La resta de formacions que es presenten a les eleccions també esbatussen al govern, però és clar, no en formen part i busquen el seu espai entre cops de colze.

«Folklore electoral»

Al ple del passat gener l’oposició ja va començar a burxar a l’escletxa que hi podia haver entre Junts i Esquerra. El grup municipal socialista es va fer ressò d’unes crítiques de Bacardit en les quals afirmava que es pagaven 4.500 euros de lloguer per la futura oficina de turisme a la casa Fàbregas, a l’antiga fonda de Sant Antoni, sense utilitzar encara l’espai.

Va respondre el portaveu del govern de coalició i regidor de Junts, Joan Calmet, que va atribuir la situació al «folklore electoral».

Més clatellots. Ja a principis de març Bacardit va assegurar en un acte públic de precampanya que calia canviar el sistema d’ajuts socials que atorga l’Ajuntament per evitar casos de «frau» i abusos». Acompanyat de l’exconsellera de Drets Socials, Violant Cervera, i de l’exregidora a l’Ajuntament de Barcelona, Imma Rognoni, l’alcaldable. Va dir que moltes ajudes no estan quantificades, que és difícil fer-ne un seguiment i fins i tot saber si se’n fa un bon ús.

La rèplica

Aquestes afirmacions van tenir una ràpida rèplica per part de la regidora d’Acció i Inclusió Social, actual directora general de Serveis Socials de la Generalitat i número 2 de la llista d’Esquerra, Mariona Homs. A través de les xarxes socials va respondre a Bacardit dient que «no sé què s’imagina que fem a serveis socials aquest candidat, però el que està clar és que no ha demanat cap mena d’informació». En cas contrari «sabria que totes les ajudes que donem a l’ajuntament son puntuals i per un fi determinat, i sabem perfectament l’import».

Fins aquí una resposta normal pròpia d’una campanya electoral. Homs, però, hi va fer un afegit: «Per cert Josep Gili» -regidor al govern de Qualitat Urbana, Via Pública, Ciutat Intel·ligent i d’Ensenyament i Universitats que anirà a la llista de Junts- «tu saps perfectament els imports i les partides. Li podries explicar».

Més retrets

Més retrets. La regidora de Ciutat Saludable del govern municipal, Mercè Tarragó, va criticar obertament els seus socis d’Esquerra, a qui va acusar de no tenir voluntat política per fer espais d’esbarjo per a gossos a Manresa. Va ser durant un debat a Canal Taronja. Tarragó és regidora de Ciutat Saludable, i es va queixar que durant tot el mandat només s’ha fet un espai per a gossos, el del carrer Dante . I a més a més considera que està mal fet, segons va dir. En va fer directament responsable d’aquesta situació a Urbanisme, àrea que és a mans d’Esquerra i que és a càrrec de David Aaron López.

Desavinences al ple

Era el primer cop que les desavinences entre socis es personalitzaven de forma tant contundent amb noms i cognoms.

Ja com a grup municipal es van fer més evidents a l’últim ple municipal, quan Junts va forçar la retirada del pla de mobilitat que s’havia d’aprovar. Prèviament es va voler escenificar un acord entre tots els grups municipals del qual s va despenjar, primer, Fem Manresa. Posteriorment el PSC i finalment Junts.

Va ser el primer cop que públicament i notòriament Junts va retirar el seu suport als seus socis. Tot i així, uns i altres es van afanyar a assegurar que no es trencava el pacte de govern. Segons Esquerra, tot va ser fruit d’un malentès.

L’home anunci

Ja més recentment, la setmana passada, Bacadit reblava el clau. Després de dedicar-li algunes indirectes a Aloy dient que no calia sortir a les fotos cada dia, el va titllar en una roda de premsa «d’home anunci». Va considerar que confon la institució de l’Ajuntament amb el partit, i l’alcaldia amb ser alcaldable novament. Va denunciar que a les darreres setmanes no ha parat de fer anuncis de projectes més propis d’un candidat que no pas d’un alcalde.

S’acaben els anuncis

El calendari electoral marca que a partir del 4 d’abril queden prohibides les inauguracions d’obres o equipaments i també campanyes sobre objectius aconseguits per les institucions. Ho recull expressament la llei electoral. Diu textualment que «queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions». Els retrets continuaran.