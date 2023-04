Antifeixistes boicotegen l'acte de Vox a Manresa

Mig centenar de persones afins a moviments antifeixistes han boicotejat aquest dissabte al migdia l'acte que Vox ha organitzat a la plaça de Crist Rei de Manresa per presentar la seva candidatura a la ciutat i a Sant Vicenç per a les properes eleccions municipals del 28 de maig.

La formació d'ultradreta ha instal·lat una parada davant les escales de Crist Rei, on s'esperava que a 2/4 d'1, Joan Garriga, el portaveu de Vox al Parlament, desvetllés els noms dels membres de les candidatures de Manresa (encapçalada per Inmaculada Cervilla) i Sant Vicenç (amb Inma Mojarro al capdavant), a més d'anunciar els principals punts del programa electoral. Però al crit de "no passaran" i "fora racistes dels nostres barris", un grup d'antifeixistes s'ha situat davant la carpa, ha interromput l'acte i ha tapat el discurs de Garriga, que tot i utilitzar un micròfon gairebé no s'ha pogut sentir.

Una filera d'uns deu Mossos d'Esquadra s'ha situat entre la parada de Vox i els manifestants i s'han viscut uns quinze minuts de molta tensió, amb llançament d'ous, molts insults i provocacions creuades.

Cap a 3/4 d'1, però, tot i que les dues parts seguien a la plaça, estaven separades i, uns minuts després de la 1, els militants del partit d'extrema dreta han desmuntat la parada i han marxat.