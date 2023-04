Fins a l’11 d’abril, a les dependències de l’Arxipestat de Manresa, al casal de l’Església de la carretera de Vic hi ha exposada la creu profanada de Teleskuf (Irak). Es tracta d’una iniciativa d’Ajuda a l’Església Necessitada, una fundació pontifícia que vetlla per sensibilitzar sobre la realitat dels cristians perseguits arreu del món i que organitza campanyes d’ajuda per a aquestes comunitats. Cada any finança 5.000 projectes pastorals.