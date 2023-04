Desenes de persones no han volgut faltar, aquest matí, a la benedicció del Diumenge de Rams a la plaça de Crist Rei de Manresa, on cada any hi ha menys gent.

En aquesta ocasió, ha suposat l’estrena del rector de la parròquia de Crist Rei des del setembre passat, el congolès Martin Kabamba Belangenyi, que va rellevar mossèn Estanislau Corrons i Graells, que en va ser el rector durant 23 anys i es va retirar als 89 anys. Mossèn Martin ha baixat les escales, on no hi havia gent, a diferencia d’altres anys, que estaven plenes, per estar a peu de plaça, des d’on, en català, ha donat la benvinguda als fidels, ha fet la benedicció de les palmes, palmons i branques d’olivera amb aigua beneïda, tot rememorant l'entrada de Jesús a Jerusalem, i ha llegit la lectura de la celebració. Tot seguit, ha convidat els presents a unir-se a la missa que ha oficiat a l’interior de l'església de Crist Rei. A banda d'aquesta parròquia, on molts assistents, després de la benedicció, han esperat a la plaça l’arribada dels Armats per veure’n les evolucions, també s’ha fet la benedicció a la resta de temples de Manresa, començant per la Seu i acabant pel Carme, Sant Josep i Sant Pere Apòstol, entre d’altres.