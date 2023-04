La Pasqua és el moment més artístic de tot l'any per un pastisser, segons David Pérez, pastisser d'El Cigne. A la seva pastisseria hi ha una aposta clara per les innovacions i les figures de creació pròpia, que canvien cada any, una de les més venudes ha estat que han batejat com "la gallina rockera". Aquest any El Cigne ha col·laborat amb CE Manresa i totes les mones amb el seu escut "han estat molt demanades", segons explica el pastisser.

La majoria de clients encarreguen les mones uns dies abans del Dilluns de Pasqua per assegurar-se que tenen el pastís que volen. Pel que fa a les figures dels pastissos, aquesta ha estat una campanya de Pasqua sense rei. Segons la dependenta de la pastisseria La Llaminadura, Carme Moreno, ja fa anys que les figures són cada vegada més variades, "abans només hi havia una pel·lícula infantil a l'any, però ara amb les plataformes i les xarxes la gent ens demana ninots que de vegades ens costen de trobar", deia. El pastisser d'El Cigne destacava la figura d'alguns Pokémon i els unicorns com els que tenen més sortida, però confessava que la demanda està cada cop més diversificada. Pel que fa a la base del pastís, hi ha pastissers que asseguren que els seus clients busquen les mones tradicionals. Lourdes és l'encarregada del Forn del Pep i assenyala que "va haver-hi un temps que la gent demanava coses ben diferents, però a poc a poc tothom t'ha anat tornant a les mones de mantega i les de fruita, les de tota la vida vaja". Durant aquest cap de setmana l'obrador d'aquest forn funciona al màxim de la seva capacitat per poder arribar a totes les mones que tenen encarregades per a Dilluns de Pasqua. La tradició de la mona de Pasqua es respecta molt i continua tan viva com sempre tal com constaten les diferents pastisseries consultades per Regió7. No obstant això, la convenció és cada vegada menys rígida. Segons explica la dependenta del Forn de Cabrianes, Vanessa Moreno, hi ha famílies que encarreguen el pastís per un dia diferent del típic dilluns perquè "la gent s'ha d'adaptar a les diferents circumstàncies, com ara els nens que tenen els pares separats". Cap de les pastisseries consultades ha trobat cap davallada de la demanda de Pasqua després de la febre de la cuina de pastissos durant la pandèmia. En paraules de Vanessa Moreno, "va ser una fase, amb la tornada a la normalitat, la gent va tornar als vells costums".