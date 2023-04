En Comú Podem Manresa ha presentat aquest migdia la seva candidata a l'alcaldia Ana Querol a la plana de l'Om, on ha estat present la presidenta del grup parlamentari Jessica Albiach. Els punts que més han fet destacar del seu programa d'actuacions ha estat una aposta clara per la mobilitat sostenible i per la rehabilitació dels barris perifèrics com el Xup, les Escodines i el Barri Antic.

Querol ha començat el seu discurs lamentant la desigualtat que hi ha entre barris a Manresa, "tenim un dels barris amb la Renda per Càpita més alta de Catalunya i dos que són de les més baixes que són el Xup i les Escodines", ha assegurat. Per Querol, aquestes desigualtats són evitables des de la política municipal i un dels punts clau del seu programa electoral és la rehabilitació del Barri Vell, les Escodines i el Xup per convertir-los en "barris verds, on la gent vulgui viure".

Un altre dels temes que més ha destacat l'alcaldable ha estat la mobilitat sostenible. Ha dit que "cal crear el tramvia de Manresa" i ha remarcat la necessitat social de "treure cotxes dels nostres carrers i posar-hi persones". Sobre aquest darrer aspecte, Querol es fixa en el model de les superilles de Barcelona i està convençuda que és una opció viable per a Manresa.

El portaveu i número dos de la formació, Pol Molina, ha recordat que la seva llista està formada amb persones que "tenen sensibilitats diferents i provenen de diferents formacions polítiques, però que tenen la voluntat de fer política i que a més a més està al carrer". Ha dit que els problemes de seguretat que pateix Manresa es podrien solucionar amb "més activitats d'oci no consumista" i no pas amb "l'alarmisme de perillositat que crea la dreta".

En declaracions a Regió7, Molina ha assegurat que estan a favor de la comissaria de proximitat, però ha subratllat que "a part de més policia cal democratitzar l'oci, sobretot dels joves i els infants per millorar la convivència als barris". Recuperant el fil de Molina, Ana Querol ha dit que "s'haurien d'aprofitar molt més els espais que ja tenim per fer-hi oci per a tothom". Per exemplificar-ho, ha apuntat que els patis de les escoles podrien servir "per fer moltes altres activitats fora de l'horari escolar". L'objectiu d'En Comú Podem Manresa és recuperar la vitalitat dels barris a través de l'augment "d'activitats d'oci no consumista".

La intervenció de la presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach, ha començat amb un contundent "a tossuda, treballadora i intel·ligent no hi ha ningú que guany a l'Ana". Des de la seva perspectiva, el consistori actual està "instal·lat en el sopor" i ha recordat que fa sis anys que el Pla de Mobilitat de Manresa està caducat. Segons ha dit Albiach, les comunicacions són una matèria cabdal en el programa d'en Comú Podem Manresa perquè "el sistema actual perpetua que hi hagi comarques de primera i comarques de segona".

Jessica Albiach ha celebrat l'aprovació de l'acabada d'estrenar llei de l'habitatge, però ha matisat que seran els Ajuntaments qui la facin complir. Ha advertit que "l'única garantia que a Manresa es limitin els preus dels lloguers es diu Ana Querol".

Actualment, la formació política que representa Querol a Manresa no té representació al consistori i l'alcaldable ha recalcat tota la feina feta des de fora de l'Ajuntament. "Si des de fora hem pogut influir fer tanta política, imagineu des de dins", ha conclòs Querol.