La Marxa del Pelegrí celebrarà avui la 8a edició. Ho farà amb un miler de participants, una xifra que ja va assolir l’any passat (989) i que ha suposat un increment anual dels inscrits important.

En les darreres set edicions, les persones apuntades a la caminada, centrada en el darrer tram del Camí Ignasià, han passat de 348 el 2017, a 422 el 2018; 695 el 2019, 100 el 2020, una edició limitada per la covid; 714 el 2021; les esmentades 989 de l’any passat i el miler d’enguany (divendres quedaven una vintena de places per a la modalitat circular i s’havien posat a disposició un total de mil places).

Per a la present edició hi ha tres opcions: la primera, de 26 quilòmetres, comença a Montserrat i acaba a Manresa. La segona és una ruta circular de 15 quilòmetres per l’Anella Verda. Finalment, la modalitat més curta, de 8 quilòmetres, és entre Montserrat i Sant Cristòfol de Castellbell.

La Marxa del Pelegrí és una iniciativa de l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa per posar en valor la riquesa visual, natural, esportiva i patrimonial del Camí Ignasià, sobretot el del darrer tram. Compta amb dos patrocinadors principals, la Fundació La Caixa i Spar, i d’un seguit d’ajuntaments, entitats i empreses per fer-la realitat. Els participants rebran d’obsequi una samarreta tècnica.