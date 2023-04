Després que Fem Manresa rebentés l'escenificació de la unanimitat política a l'entorn del nou pla de mobilitat , ara posa condicions per canviar el seu posicionament. Els requeriments serien la substitució del soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fins a plaça Espanya per l'aposta pel tren comarcal, i l'impuls d'un pla de substitució de la zona de baixes emissions i d'un pla d'ordenació de la mobilitat exterior de la ciutat.

Segons Fem Manresa, malgrat incloure algunes mesures interessants per la ciutat, el pla de mobilitat parteix d'un mal plantejament inicial que no aporta solucions per reduir la mobilitat amb origen extern a la ciutat, mobilitat que correspon a més de la meitat dels vehicles que circulen per Manresa. Segons la regidora Gemma Boix, el pla no s'implica en tots els desplaçaments amb vehicles privats dels pobles de la comarca, ni de les regions veïnes que visiten Manresa per oci o per realitzar gestions com ara anar al metge, als comerços, als jutjats o a les seus d'administracions públiques.

Per això, consideren imprescindible disposar d'un pla d'ordenació de la mobilitat exterior de la ciutat que tingui en compte totes aquestes casuístiques, com a mitjà per donar resposta a les necessitats expressades pel grup municipal.

D'altra banda, els anticapitalistes argumenten que el soterrament, una de les actuacions del pla de prioritat alta i que presenta un cost econòmic molt elevat, no aportarà cap millora de mobilitat per a les habitants de Manresa ni reduirà el nombre de vehicles que circulen amb origen extern a la ciutat. Per aquesta raó, demanen que s'elimini aquesta mesura del pla de mobilitat i que s'aposti per la incorporació del tren comarcal en la planificació.

Fem Manresa també posa en qüestió la implementació de la zona de baixes emissions a tota la ciutat, una mesura que consideren classista i ineficaç, ja que obligaria les persones de Manresa i de la comarca a canviar el seu vehicle per poder accedir a la ciutat, però no reduiria el nombre de vehicles que circulen per la ciutat.

Pla de substitució de la zona 30

En lloc d'això, proposen un pla de substitució de la zona de baixes emissions, que contempli mesures per reduir el trànsit motoritzat a la ciutat i l'adequació de pàrquings dissuasius, a fi d'evitar la necessitat d'accedir a la ciutat en vehicle privat.

Això garantiria que la discriminació per volum de cotxes esdevingués més justa i no es basés en el poder adquisitiu dels ciutadans.

Des de Fem Manresa, alerten que "ja anem amb vint anys de retard en matèria de mobilitat urbana a la ciutat i que és imprescindible esforçar-se per construir una ciutat més ordenada", en la qual els vianants esdevinguin el centre de la mobilitat i els vehicles privats passin a un segon o tercer pla. Per aconseguir això, consideren necessari ser més ambiciosos en les mesures suggerides.

Finalment, des de la candidatura, consideren que la pilota està ara a la teulada del govern i que és qüestió de voluntat política que el pla tiri endavant amb el màxim consens possible.