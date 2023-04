L’Ajuntament de Manresa no havia pagat mai tan pocs interessos als bancs

Els interessos que paga l’Ajuntament de Manresa als bancs s’han reduït fins a un nivell mai vist abans.

L’any passat es van abonar 255.289 euros a les entitats financeres en concepte d’interessos, una quantitat que no té res a veure amb els 2,1 milions d’euros que van haver de desembossar les arques públiques municipals el 1994, per buscar una data ben llunyana per comparar.

Els dividends que s’enduien els bancs per deixar diners a l’Ajuntament van tocar sostre l’any 2010 quan van arribar a 3,5 milions d’euros.

Des de llavors no han fet cap altra cosa que minvar. Fa dotze anys que l’Ajuntament paga cada any d’interessos una xifra més baixa que l’anterior.

Així, esglaonadament, se li ha donat la volta a la situació.

Els anys 2008, 2009 i 2010 els interessos es van mantenir entre 3,4 i 3,5 milions d’euros, la davallada ha estat continuada mentre es mantenia un alt nivell de retorn de capital a les entitats financeres.

Els diners cada cop més s’han pogut destinar a tornar els préstecs i no a pagar interessos.

L’Ajuntament va tornar als bancs l’any passat 8.700.214 euros. La xifra més alta va ser els 9,8 milions d’euros dels anys 2018 i 2020.

Amb aquest volum de retorn dels préstecs i el baix nivell de pagament d’interessos, l’endeutament municipal se situa, segons el darrer tancament de caixa, a 31 de desembre del 2022, en 50,3 milions d’euros, si es té en compte únicament l’Ajuntament, i de 50,7 milions incloent-hi Aigües de Manresa, en el que s’anomena endeutament consolidat.

«Molt lluny del topall legal»

També el coeficient d’endeutament s’ha retallat 3 punts: del 62 al 59% si es té en compte només l’Ajuntament, i del 56 al 53% el consolidat. Aquest darrer percentatge (coeficient d’endeutament consolidat) és el que es té en compte per a l’accés al crèdit.

El topall legal per a l’accés al crèdit i a partir del qual cal sol·licitar autorització especial per poder endeutar-se és del 75%.

L’equip de govern d’ERC i Junts considera que la diferència entre el 53% i el 75% situa les finances de l’Ajuntament de Manresa «molt lluny del topall legal», el que vol dir que encara hi ha marge per a un major endeutament.

L’Ajuntament va passar dels 83,8 milions d’euros d’endeutament del 2011 a 37,1 milions el 2020. El 2011 va pujar a 51,7 milions i el 2022 va quedar en els esmentats 50,3 milions.