Dos adolescents, el Biel i el Ferran, remenaven, aquest dissabte al migdia, còmics a la llibreria 2 de Piques de Manresa. Buscaven un manga que no acabaven de trobar però van quedar encantats amb altres títols del mateix gènere amb la confiança que aquest Sant Jordi en caurà algun a casa.

A la llibreria Rubiralta del carrer del Born hi hagut un tragí constant de gent, igual que a la Parcir, on s’ha pogut veure gent carregada de llibres de tot tipus i tamany. El mateix que a l’Abacus o al Poques Paraules del carrer Urgell. Sant Jordi ha tornat a concedir llarga vida al paper. També a les roses. El mateix panorama s’ha pogut veure a les floristeries.

Els llibreters de Manresa auguren un bon Sant Jordi. De fet, aquest dissabte s’ha pogut apreciar un moviment constant de gent que es volia avançar a les compres d’aquest diumenge. Això i el fet que hi hagi hagut encàrrecs al llarg dels darrers dies, a més a més de les compres en sí, fa que el sector sigui optimista.

Roses i parades a punt

A Manresa aquest dissabte ja s’ha pogut veure gent amb roses pel carrer. I al passeig de Pere III s'han començat a muntar les primeres parades que aquest diumenge obriran i posaran els seus productes, roses i llibres, al carrer. En alguns sectors com al carrer Font del Gat, ja hi ha hagut de parades al carrer. Al centre, no. Tan sols davant d’alguns comerços i alguna taula aïllada al llarg del Passeig de venda de roses.

Qui si ha coincidit al centre han sigut partits polítics en precampanya electoral. A Crist Rei, aquest dissabte al migdia hi havia parades del PP i de del Front Nacional, i a la plaça de Sant Domènec, de Fem Manresa.

Cap a la tarda-vespre, l’activitat s’ha animat considerablement. «Hi haurà molt moviment per Sant Jordi perquè la gent té ganes de sortir», ha explicat a Regió7 Cristina Blesa de la llibreria Rubiralta. Tot i que caldrà veure com afecta el fet de caure en diumenge.

Antoni Daura, de la llibreria Parcir, ha reflexionat que qui acostuma a sortir el cap de setmana, ho continuarà fent. «En ciutats, el cap de setmana és, teòricament, menys favorable que no pas un poble que acostumi a rebre visitants. Qui ho té clar ja ha comprat el llibre uns dies abans, i qui va a fora, ho farà allà on vagi. Tot queda compensat».

Sigui com sigui, fa dies que hi ha moviment a les llibreries. Blesa ha comentat que les últimes setmanes tot estava com aturat pel que fa a la venda de llibres, però que a partir dels darrers dies «la gent es va començar a bellugar». Blesa augura que «el pack de tres dies, entre divendres, dissabte i diumenge, faran un bon Sant Jordi. La gent ha entrat molt a la botiga i els hi agrada remenar». Vaticina possibles sorpreses entre els títols que poden acabar sent els més venuts, i molta demanda de llibre infantil. Tot un món.

Més moviment de fa dies

Sant Jordi segueix el mateix patró de cada any, ha comentat a aquest diari Antoni Daura de la llibreria Parcir. Els dies previs ja hi ha hagut més moviment, i el fet de caure en diumenge pot canviar els horaris de més o menys afluència de la gent a les parades.

La pluja no espanta, ha dit. Hi ha la previsió que puguin caure quatre gotes en alguns punts. L’únic que «ho complica una mica tot». Considera que serà un bon Sant Jordi. «És el segon normal, per dir-ho d’alguna manera, després de la pandèmia».

I h deixat anar algunes reflexions com que fa 10 o 12 anys «els gurús de les noves tecnologies li cantaven les absoltes» -oracions als difunts- «al llibre convencional de paper». Però no ha sigut així «com sospitàvem molta gent».

Ha destacat que els llibres tenen avantatges com que n’hi ha per a cada persona. «Qui no és lector segur que té una afició i trobarà un llibre sobre aquesta. Això ens afavoreix perquè permet abastar pràcticament tot el públic».

A més a més, ha remarcat que és un producte ecològic que es pot reciclar, que no cal carregar bateries i és un invent de fa més de 500 anys «que continua sent modern i versàtil». A tot això s’hi suma la tradició de Sant Jordi, «una cosa insòlita a nivell mundial».

Els primers Sant Jordi

Un Sant Jordi que el nou propietari de la llibreria 2 de Piques del carrer Sant Miquel, especialitzada en còmics, Marc Sierra, viurà per primera vegada. No té referència d’altres anys però sí que «aquesta setmana hem notat una afluència que no era habitual. També ha vingut molta gent a fer encàrrecs». Aquest dissabte, quan ha obert, ja ja hi havia gent esperant a la porta. El 2 de Piques tindrà parada al passeig Pere III.

Qui no en tindrà és la llibreria Poques Paraules del carrer Urgell. «Convido tothom a venir», ha dit el seu seu propietari, Gerard Muixí. Va obrir l’establiment poc abans del Sant Jordi de l’any passat. «No tinc prou bagatge per poder comprar-ho amb altres anys», però sí que ha notat més moviment els últims dies.

Autors i escriptors ja han començat a signar llibres aquest dissabte. A l’Abacus hi ha hagut el bagenc Xavier Mas Craviotto, que acaba de publicar La pell del món, La llum subterrània i Petem-ho; i les mediàtiques Laura Fa i Marta Pontnou amb Els pecats de la xona. També la surienca Coaner Codina i el seu Un talp al meu jardí.

Aquest diumenge hi haurà autors locals durant tot el dia al primer tram del Passeig. També un Sant Jordi per a nens i nenes al pati del Casino, una activitat organitzada pel col·lectiu Una altra educació és possible. Es durà a terme de les 10 a 2/4 de 2 del migdia amb música i animació.

Per altra part Òmnium Cultural tindrà parada al Pere III, amb activitats al llarg de tot el dia. Al migdia es farà A tota veu, una lectura pública de poesia en diferents llengües.