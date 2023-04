El mes d’abril que avui s’acaba també serà recordat, com en el cas del març, pels pics de temperatures que s’han assolit. Abans-d’ahir, el termòmetre es va enfilar fins als 28,4 ºC, que és la quarta temperatura més alta des del 1985 pel que fa a les extremes registrades a l’estació de la Culla de Manresa.

Aquest abril també es perfilava com un dels més secs. Fins ahir al vespre, només havien caigut 1,2 l/m2, també segons l’estació de la Culla de l’Agència Estatal de Meteorologia. A l’hora de tancar l’edició havia fet un ruixat.

La temperatura més alta un mes d’abril des del 1985 va ser l’assolida l’any 2011, amb 30,4 ºC. La segona va ser la del 2005, amb 29,5ºC. La tercera, el 1994, amb 28,5ºC, només una dècima per sobre de la que es va registrar aquest divendres, amb 28,4ºC a les 14.40 hores. El mateix dia, la mínima es va situar en els 11,3ºC a les 7 del matí. Dijous es va arribar als 27ºC i, dimarts, als 28.

Pel que fa a la precipitació, a manca de tenir la dada corresponent a la pluja que va caure a la nit, el mes d’abril es preveia com un dels més secs del darrer segle. En aquest cas, el registre de l’estació de la Culla es remunta al 1916, malgrat que hi ha alguns buits; no és una sèrie completa. Hi consta que l’abril del 1920 no va ploure gens i que el del 1947, només 1 l/m2. Són quantitats molt pobres, tenint en compte que la mitjana d’aquest mes se situa en els 50,8 l/m2. La màxima van ser els 209,1 l/m2 que van caure l’any 1942.

Ahir, la temperatura màxima va tocar sostre a diverses comarques, amb més de 30ºC a sectors de les Terres de l’Ebre, de Ponent i de Catalunya central. És el cas dels 31,6 a l’Alt Urgell.

Quant a les pluges d’ahir, fins a l’hora de tancar edició, a casa nostra destacaven els 35,5 l/m2 de Malniu i els 2 l/m2 en un minut a Guardiola de Berguedà.

Fins demà, el pronòstic és que persisteixi l’episodi d’inestabilitat.