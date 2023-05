Stanley Alvarado va anar a la plataforma a buscar menjar acompanyat per la seva dona i el seu fill (a la foto, amb ell). Quan hi va parlar Regio7 feien cua. Són d’Hondures i en van marxar «per buscar una vida millor que allà, una feina i una educació per al nostre fill de cara al seu futur».

Hondures és encara ara un dels països més pobres i amb més desigualtat de l’hemisferi occidental. El 2019, gairebé la meitat de la població vivia amb poc més de 6 euros al dia. És una de les contrades de les quals ha arribat més gent a Manresa els darrers anys. Segons el darrer padró d’immigració, corresponent al juny del 2022, després del Marroc i de Romania, Hondures era el país que tenia més població nouvinguda vivint a la capital del Bages. Per què van triar Manresa? «No ho sé. Suposo que va ser el nostre destí. Vam arribar i estem vivint en una casa d’okupes. Hem intentat trobar una oportunitat de feina per sobreviure». Al Hondures, l’Stanley treballava en un taller d’electricitat automotriu. A banda del menjar de la plataforma d’aliments, no reben cap ajuda. Comentava que «he intentat trobar feina, però em demanen papers i no en tinc».