Fem Manresa vol que la Caserna de la Guardia Civil passi a mans de Fòrum, destinant els habitatges a lloguer social i pisos d’emergència.

Aquesta és la proposta que la candidatura ha presentat, juntament amb la creació d’un pàrquing dissuasiu vertical, en una roda de premsa de les tres regidores actuals, a l’entrada Oest de Manresa, al costat de la Font de Neptú i darrera la Caserna. També les han acompanyat Laura Grau i Òscar Rebollo, número 10 i 16 de la llista de Fem Manresa.

La setmana passada la candidatura va fer pública la greu situació en què es troba l’habitatge a la ciutat.

Davant d’aquesta greu crisi d’accés a l’habitatge, Fem Manresa proposa la conversió de la Caserna de la Guardia Civil en pisos de protecció oficial, gestionats per Forum. Jordi Trapé, número 3 de la llista de Fem Manresa, ha afirmat que “aquests pisos haurien d’anar destinats a habitatge de lloguer social i destinar-ne una part, també, per situacions d’emergència social, ja que les places actuals que disposa l’Ajuntament per aquest ús són del tot insuficients”.

Actualment, la Caserna compta amb 63 habitatges, però aquesta xifra podria créixer fins a la setantena amb una remodelació. Constaten que tot i que durant la presentació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 2015 es va anunciar la requalificació de la caserna de la Guàrdia Civil per a ús residencial, aquesta mesura no s'ha portat mai a terme.

Fem Manresa considera que "aquesta opció també permetria alliberar la ciutat d'un cos repressor de l'Estat espanyol, al qual la ciutadania de Manresa ha expressat clarament que no són benvinguts. Així, amb aquesta proposta, a més de garantir l'habitatge digne per a tots els manresans, també es faria fora les forces d'ocupació".

Pàrquing dissuasiu

Pel que fa a la segona proposta del programa que han anunciat, ha sigut Gemma Boix, número 2 a la llista, que l’ha presentada: fer un pàrquing dissuasiu en superfície a l’entrada oest de la ciutat, just al darrera d’on han fet la roda de premsa. “En aquesta entrada de la ciutat hi trobem un edifici abandonat des de la crisi immobiliària de fa més d'una dècada, amb un deute important amb l'Ajuntament”, ha dit Boix.

Així, la proposta de la formació és convertir aquest espai actual en un aparcaments dissuasiu a deu minuts a peu del centre de la ciutat.

Consideren que aquesta aposta afavoriria la mobilitat interna de la ciutat, proporcionant instal·lacions de pàrquing útils per a aquells que visiten Manresa, amb la finalitat de dissuadir-los d'entrar a la ciutat amb el seu vehicle privat. D'aquesta manera, es pretén evitar la contribució a la contaminació atmosfèrica i a l'increment de la densitat del trànsit en la zona urbana.

Han deixat clar que són moments en què s’afronten reptes significatius, els quals, malgrat la seva complexitat, no deixen de ser viables amb esforç, recursos i voluntat política.

Consideren, així, que poden ser elements clau per transformar la ciutat en matèria d'habitatge, mobilitat i sobirania nacional.