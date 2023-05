«Les infermeres estem a primera línia», remarca la directora dels estudis d’Infermeria de la Fundació Universitària del Bages, FUB-UManresa, Carme Valiente. Això fa que d’entrada infermeres, i també metges d’urgència i de família, així com administratius siguin els primers en rebre perquè «són als punts calents».

A UManresa els estudiants del grau d’Infermeria treballen la gestió de les emocions un cop han fet estada de pràctiques i s’han trobat amb situacions reals com podria ser, en aquest cas, una agressió. «Identificar emocions i treballar-les és clau per ser un bon professional», comenta. Es tracta de millorar la comunicació amb el pacient, fer una escolta activa, entendre perquè un usuari es pot enfadar i estar agressiu, i donar elements per estar calmat, buscar un entorn de tranquil·litat i ser empàtic, perquè «si t’hi enganxes fas el problema més gran». Segons Valiente, «cal ser capaç d’entendre les emocions dels altres a partir de treballar les teves».

El component social

Valiente assegura que molts casos que arriben al sistema de salut tenen bàsicament un component social, «i a vegades explota al lloc que no toca». Opina que en general, cada cop hi ha més agressivitat cap a professionals dels àmbits d’atenció a les persones. El perfil dels usuaris ha canviat i hi ha problemes socials que es canalitzen exigint una sèrie de prestacions. En Salut, l’usuari pot pensar que amb una pastilla se li solucionaran els problemes, comenta, «però els professionals tenen els recursos que tenen».

Fa notar un parell de temes. Que cada cop hi ha més casos de salut mental amb trastorns de conductes, i que a Infermeria la majoria són dones, i «es veuen més capaços».