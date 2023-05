El proper dissabte 10 de juny tindrà lloc la vuitena edició de la Caminada Nocturna solidària de Creu Roja al Bages. L’activitat té com a objectiu fomentar l’exercici físic i els hàbits saludables, i alhora, recaptar fons per als projectes socials amb els quals treballa l’entitat.

Seguint la línia organitzativa de l'últim any, es realitzarà un joc de pistes amb enigmes, que en les edicions passades van gaudir molt els infants. Pel que fa al recorregut, s'iniciarà a les nou del vespre des del Pàrquing del costat del Viena de Manresa (Trullols Parc) i constarà de 2 recorreguts circulars; un de llarg de 10 quilòmetres, i un de curt de 5 quilòmetres.

Les preinscripcions per prendre part d'alguna de les dues modalitats, ja es poden fer telemàticament. També es podrà formalitzar i pagar el mateix dia de la caminada in situ en el punt de sortida. El preu és de 8 euros pels adults i 5 euros pels menors de 12 anys. Tots els participants rebran, un cop inscrits, avituallament pel recorregut i una butlleta del Sorteig d'Or de la Creu Roja valorada en 5 euros. Recordem que cal portar llot o frontal per poder seguir el recorregut sense dificultats.