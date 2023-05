Valentí Junyent, alcalde de Manresa del 2011 al 2020 i que els 3 darrers anys ha estat primer tinent d'alcalde, va tancar el torn de comiats dels regidors que no repetiran el pròxim mandat.

Junyent (Junts) va reivindicar en el seu parlament "la feina que s’ha fet en aquests anys i també com s’ha fet. Perquè el què és tan important com el com, però encara més si tenim en compte la situació econòmica que vàrem trobar en arribar a l’Ajuntament i que és prou coneguda".

Va dir que havia arribat el moment de tancar una etapa de 12 anys com a càrrec electe d’aquesta institució. Durant els 9 primer anys com alcalde i en els 3 darrers com a Primer Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Presidència. "Són dues etapes molt diferents, però en les quals he intentat donar sempre el millor de mi mateix, amb la mateixa voluntat de servei i la mateixa lleialtat a Manresa i a la seva gent".

Dos precs

Va desitjar molta sort als que es presenten i va fer dos precs. El primer que "prestigieu la feina que feu. Heu de posar en valor la vostra tasca al Consistori per contribuir al prestigi dels servidors públics que tant es qüestiona, la majoria de vegades sense motiu".

I el segon prec va ser que "respecteu la feina dels professionals de la casa, aquí representants pel secretari i la interventora. Majoritàriament son bons o molt bons i son imprescindibles per a l’èxit de la gestió municipal".

Sobre l’alcalde Marc Aloy va dir que "he d’agrair aquests anys que hem treballat plegats des del Govern, i amb els papers invertits en aquest últim mandat. Agraït per ser com ets, Marc".

Aloy demana preservar "el respecte"

Després d'ell va intervenir l'alcalde Marc Aloy (ERC) que, tot i que ell sí que continuarà, va voler fer una lloança del consens i va expressar el seu desig que en el proper mandat "es preservi la capacitat de diàleg i el respecte" que ha imperat al ple de l'Ajuntament en el context d'una campanya electoral que està generant "molt soroll" fora del saló de sessions.

Acabava així una llarga tanda d'intervencions que hauria d'haver iniciat el regidor no adscrit Miguel Cerezo, que va excusar la seva presència al ple per motius laborals, i va continuar el socialista de llarga trajectòria Joaquim Garcia; els regidors de Junts Rosa Ortega i Toni Massegú, el republicà David Aaron López; Joan Calmet (Junts) i Cristina Cruz (ERC).