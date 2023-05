El candidat d’ERC Manresa, Marc Aloy Guàrdia, s’ha compromès a tornar a visitar tots els barris de Manresa en els primers sis mesos de mandat. Aloy ha promès recorrer tots els racons de la ciutat per parlar amb els veïns i veïnes, recollir inquietuds i incidències i establir un pla per corregir les mancances detectades a la via pública.

El candidat d’ERC ha fet explícit aquest compromís avui al migdia en el marc d’un “vermut republicà” amb veïns i veïnes a l’Espai Jove Joan Amades en què ha pogut intercanviar impressions i recollir propostes. Una trobada informal que ha estat molt ben rebuda pel veïnat d’un barri que finalment veurà com el projecte de la Fàbrica Nova els aporta noves oportunitats convertint aquest espai central de la ciutat en un campus universitari basat en l’economia del coneixement. I que també recosirà el barri de la Sagrada Família amb la resta de la ciutat.

L'alcalde Aloy ha volgut donar importància també a “les petites coses”, explicant que “els darrers set anys hem invertit un milió d’euros cada any en la millora de l’espai urbà, un esforç important que el proper mandat doblarem per passar als dos milions anuals per millorar la mobilitat dels barris, amb especial atenció en els espais per a vianants”. També s’ha compromès a tirar endavant noves brigades de barri com les que ja hi ha al Xup i a la Balconada per resoldre les incidències relacionades amb el manteniment de l’espai públic.