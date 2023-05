"Quina imatge donem no parlant en català a les persones nouvingudes? Que la llengua no és prou útil? Que no estimem prou la nostra llengua?”. Aquesta és la pregunta que es fan Anna Crespo, regidora de Cultura i número 8 de la llista d’ERC Manresa; Jamaa Mbarki, regidor de Nova Ciutadania, Cooperació i Habitatge i número 9 de la llista, i Gina Sonia Plopu, número 14 de la candidatura, en un vídeo publicat a les xarxes socials de la formació republicana. Un vídeo en què tots tres reflexionen sobre la importància de parlar en català a les persones nouvingudes com a eina d’acollida i d’oportunitats al nostre país.

Amb l’objectiu de promoure el coneixement del català per part de les persones nouvingudes, ERC impulsarà un pla transversal pactat amb la societat civil per afavorir l’aprenentatge i l’ús de la llengua en tots els àmbits: comerç, escola, entorn laboral, etc. Jamaa Mbarki i Gina Sonia Plopu provenen del Marroc i de Romania, respectivament, i parlen perfectament el català. Tots dos expliquen al vídeo que quan van arribar van fer diversos cursos per aprendre’l i opinen que és important que tothom se’ls adreci en català en tots els àmbits ja que és la llengua del seu país d’acollida i parlar-la bé els dona oportunitats. La candidatura d’ERC Manresa que encapçala l’alcalde Marc Aloy, amb la voluntat de reflectir al màxim la diversitat de la ciutat, incorpora diferents persones que han arribat a la ciutat des d’altres països, com és el cas de Mbarki, que aquest mandat ja ha estat regidor a l’Ajuntament, Plopu i també Verónica Jaramillo, presidenta de l’Associació d’Equatorians de Manresa. El vídeo es pot veure als perfils de Facebook i Instagram @ercmanresa i de Twitter @esquerramanresa.